Foto: Fotolia

Vēlies dzīvot labklājībā? 10 lietas, ko nav ieteicams darīt vannas istabā Ieteikt 14







Autors: Anna Skariņa, AS “Latvijas Mediji”

Vannas istabai ir nozīmīga loma ikdienā – tajā norisinās mūsu dienas iesākums un nobeigums, tajā mēs atslābināmies un gūstam mieru, attīrāmies gan iekšēji, gan ārēji. Tādēļ ir vērts pievērst uzmanību biežāk pieļautajām kļūdām šajā telpā un novērst tās, lai veicinātu labklājību un harmoniju savā mājoklī.

1. Atstājam aizvērtu vannas vai dušas aizkaru

Mitrums flīžu šuvēs vai aizkara krokās veicina pelējuma rašanos, kas veido gan estētiski nepievilcīgu skatu, gan ir neveselīgs, turklāt no tā ir diezgan sarežģīti atbrīvoties. Tādēļ atceramies, ka pēc mazgāšanās vannai vai dušai nepieciešama gaisa apmaiņa, un atvelkam dušas aizkaru.

2. Neaizskrūvējam zobu pastas tūbiņu

Runā, ka veids, kā tiek izspiesta zobu pasta un kur tā tiek nolikta, var būtiski ietekmēt pāra attiecības un radīt tajās pamatīgu plaisu. Bet, nopietni runājot, pa roku galam noliekot neaizskrūvētu zobu pastas tūbiņu, pasta būs sažuvusi, bet vāciņš pazudis nezināmā virzienā, un tas noteikti neuzlabos ne noskaņojumu, ne attiecības ģimenē.

3. Atstājam tualetes poda vāku atvērtu

Fenšui mācība saka, ka, atstājot tualetes poda vāku atvērtu, aizplūst enerģija un nauda. Tam var ticēt vai neticēt, taču pilnīgi noteikti ir daudz lielāka iespējamība, ka atvērtā tualetes podā varat nejauši iemest savu viedtālruni, neatgriezeniski to sabojājot.

4. Vannas istabā atrodas gan netīrās veļas kaste, gan atkritumu kaste

Pēc fenšui principiem tiek uzskatīts, ka netīrās lietas traucē pilnasinīgi cirkulēt labklājības enerģijai, tādēļ netīrās veļas kaste būtu jānovieto citā telpā, tāpat kā atkritumu spainis, lupatas grīdas mazgāšanai un uzkopšanai. Turklāt, pat ja neticam fenšui, jāatzīst, ka mitrums slikti ietekmē tekstilu.

5. Atliekam santehnikas remontu

Ja no krāna nepārtraukti pil ūdens, tas sūcas no trubām vai ir radušies kādi citi santehnikas bojājumi, jāatceras, ka līdz ar to aiztek gan enerģija, gan labklājība, gan arī nauda, jo skaitītājs šādas neizdarības nepiedod.

6. Vannas istaba ir pieblīvēta ar mazfunkcionālām lietām

Vannas istabai jābūt funkcionālai un ērtai, tādēļ ir jāatbrīvojas no putekļu krājējiem – mākslīgajiem ziediņiem, aizsāktiem flakoniem, kuri netiek lietoti, stikla figūriņām un citiem niekiem.

7. Nepievēršam uzmanību ventilācijai

Vannas istabā noteikti jābūt ventilācijas lūkai. Pārliecinieties, ka tā nav aizsērējusi ar putekļiem un nevainojami pilda savu funkciju. Ja ir tendence uzkrāties mitram gaisam, labs risinājums ir lielāka sprauga starp durvīm un grīdu. Gaisa cirkulācija aktivizēs Iņ un Jaņ enerģiju, kas savukārt veicinās naudas un laimes enerģiju.

8. Vannas istabas krāsas ir izvēlētas neapdomīgi

Vannas istabas noformējumā vajadzētu izvēlēties siltās krāsas – dzeltenu, oranžu, tāpat lieliski piemēroti būs pasteļtoņi – gaiši zilā, bēšā, rozā. Ja ļoti vēlaties izmantot spilgtās krāsas, tās būtu ieteicams izvēlēties noteiktam laukumam, nevis visai telpai.

9. Atstājam dvieļus mitrus

Pēc katras vannošanās dvielis noteikti ir jāizžāvē, un tos būtu ieteicams mazgāt pēc trijām, četrām lietošanas reizēm. Ja mitrs dvielis tiks nevērīgi uzmests uz veļas mašīnas vai izlietnes malas, tas radīs nekārtību un draudēs ar baktēriju vai pat pelējuma savairošanos.

10. Nepiemērotu lietu uzglabāšana

Ir vesels saraksts ar lietām, kuras noteikti nevajadzētu glabāt vannas istabā, piemēram, kosmētika, rotaslietas (īpaši cietīs bižutērija un sudraba rotaslietas), elektroierīces (fēns, gludeklis utt.), zāles. Arī zobu birstes jāglabā noslēgtā skapītī, tādējādi mazinot mitruma iedarbību.