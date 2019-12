Ventspils nafta Foto – www.ventspils.lv

Holdingkompānija AS “Ventspils nafta” mainījusi nosaukumu uz AS “Latvijas kuģniecība”, savukārt līdzšinējā AS “Latvijas kuģniecība” likvidēta, liecina “Firmas.lv” informācija.

Līdz ar nosaukuma maiņu veiktas arī izmaiņas “Latvijas kuģniecības” valdē un padomē.

Tostarp darbu kompānijas valdē atstājis valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups, vienlaikus sākot darbu “Latvijas kuģniecības” padomē, kamēr darbu valdē turpina Ģirts Apsītis un Dmitrijs Judzins.

Vienlaikus darbu kompānijas padomē atstājis padomes priekšsēdētājs Vladimirs Eggers, kā arī padomes loceklis Fedors Mamai, savukārt no jauna padomē iecelta Olga Kurenkova, Varvara Maksimova, Nataša Miķiene un Konstantins Zaščerinskis, kuri iepriekš strādāja nu jau likvidētās “Latvijas kuģniecības” padomē, un Deivids Bernards Fransens (David Bernard Fransen). Darbu kompānijas padomē turpina Nafiseta Neguča (Nafiset Negouch).

Reorganizācijas procesa noslēgums komercreģistrā iegrāmatots pirmdien, 16.decembrī.

Uzziņa:

“Latvijas kuģniecība” reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 35 000 eiro. Koncerna apgrozījums 2018.gadā bija 8,9 miljoni eiro, bet zaudējumi veidoja 14,146 miljonus eiro. “Latvijas kuģniecībai” pieder daļas arī uzņēmumos SIA “Ventspils biznesa centrs” (100%), SIA “LatRosTrans” (66%) un SIA “Ventspils ekspedīcija” (17,2%).

Arī nu jau likvidētā “Latvijas kuģniecība” tika reģistrēta 1991.gadā, bet tās pamatkapitāls bija 2,5 miljoni eiro. Kompānijas apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,83 miljoni eiro, bet peļņa – 1,122 miljoni eiro.