Rīgas svētki 2019 Vērmanītī FOTO: Dainis Bušmanis

Vērmanes dārzā notiks Lieldienu tirdziņš, kurā piedalīsies arī Ukrainas amatnieki







Rīgā, Vērmanes dārzā, šodien un piektdien, 15.aprīlī, no plkst.11 līdz 18 notiks Lieldienu tirdziņš “Raibi pūkainās Lieldienas”, kurā kopā ar vietējiem amatniekiem piedalīsies arī amatnieki no Ukrainas.

Kā aģentūru LETA informēja gadatirgus rīkotāju “My Expo” pārstāve Maira Ādmine, Lieldienu tirdziņā piedalīsies vairāk nekā 50 vietējie dizaineri, amatnieki un mājražotāji. Viņu vidū arī amatnieki no Ukrainas.

Tirdziņā Ukrainas amatnieki piedāvās pašu darinātas linu somas, sojas ziepes, bērnu rotaļlietas, šalles. Visu to, ko viņi spēja uztaisīt apmēram divu nedēļu laikā, esot šeit – Latvijā. Dalība tirdziņā amatniekiem no Ukrainas ir bezmaksas. “My Expo” no savas puses viņiem piedāvās arī gadatirgum nepieciešamo aprīkojumu, tai skaitā nojumi un galdus.

Lieldienu tirdziņā varēs iegādāties vietējo dizaineru un amatnieku darinātos aksesuārus un apģērbus pavasara sezonai, rotas no sudraba, dzintara un polimēra, izstrādājumus no ādas, kā arī mājas tekstilu, izšūtu gultas veļu, aromātiskas sojas vaska sveces. Tiks piedāvāti oriģināli darbi no koka, rokām darinātas zīda ziepes.

Tāpat būs nopērkami mājas kūpinājumi, konditorejas izstrādājumi, pašcepta rudzu maize, izstrādājumi no kaņepēm – sviests, eļļa, šokolāde, kā arī dekori Lieldienām. Gadatirgū darbosies āra kafejnīca, kas gadatirgus apmeklētājiem piedāvās tradicionālos latviešu ēdienus.