Foto: Scanpix/LETA

Veselības nozarē popularitāti pamazām gūst digitālais pakalpojums, kas turpmāk būtiski mainīs čeku atskaišu sagatavošanu un deklarēšanu. Elektroniskā kvīts jeb e-kvīts ir maksājuma dokuments, kas aizvieto kases čekus un papīra kvītis, informē e-kvīts izstrādātājs, uzņēmums “Emergn”.

Ceks par pakalpojumu tiks noformēts digitāli

E-kvīts risinājums tradicionālos čekus par pakalpojumiem ļauj noformēt digitāli. Pie tam šis veselības aprūpes nozarei izveidotais tehnoloģiskais risinājums ļauj automātiski nosūtīt maksājuma dokumentu elektroniskajā deklarēšanas sistēmā pietiekami ātrā laikā, neveicot garas un apgrūtinošas čeku ievades un reģistrēšanas funkcijas.

Jaunais risinājums ir Valsts ieņēmuma dienesta (VID) ieviests un atbalstīts, ko tehniski izstrādāja un izveidoja uzņēmums “Emergn”.

VID skaidro, ka pieņemot lēmumu, ņemts vērā, ka pakalpojuma sniedzējiem veselības aprūpes procesa uzskaitei ir nepieciešams izmantot arī speciāli izstrādātas datorsistēmas, ar kurām tiek nodrošināta veselības aprūpes procesa uzskaite. Proti – datorsistēmā reģistrē pacientus, tiem sniegtos pakalpojumus un veiktās manipulācijas, apmaksas uzskaiti, datu nodošanu komersanta grāmatvedībai un Nacionālā veselības dienesta sistēmai VIS (Veselības vadības informācijas sistēma).

“Tas bija skaidrs uzdevums, ko saņēmām no VID. Bija vērtīgi sadarboties, sniedzot šo IT atbalstu, bez tam, izstrādājot e-kvīts digitālo risinājumu, īpašu vērību pievērsām tā funkcionalitātei, lai gala patērētājam maksimāli atvieglotu birokrātisko slogu dokumentu reģistrācijā un padarītu to par ērtu un pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu,” skaidro uzņēmuma “Emergn” valdes priekšsēdētājs Pēteris Krastiņš.

E-kvīti var noformēt 100 medicīnas iestādēs

Elektroniski sagatavotu VID reģistrētu kvīti, kas ir līdzvērtīgs maksājuma apliecinājums kases čekam un papīra kvītij, izmanto jau vairāk nekā 100 medicīnas iestādes.

2019.gada 3 ceturkšņos ārstniecības iestādes informēja par 162 139 izsniegtām e-kvītīm, no kurām pakalpojumu saņēmējs ir norādīts 120 839 kvītīs.

Nākotnē e-kvītis automātiski tiks iekļautas deklarācijās

E-kvīts ieviešana medicīnas iestādēm izmaksās krietni mazāk, nekā kases aparātu prasību ievērošana, savukārt pacientiem šādas e-kvīts automātiska nosūtīšana VID atvieglos datu iesniegšanu ikgadējai deklarācijai, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu.

Medicīnas un ārstniecības pakalpojumu saņēmēji, kuri izvēlas brīvprātīgi VID iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu daļu no izdevumiem par medicīnas un ārstniecības pakalpojumu izmantošanu, līdz šim čekus un kvītis glabāja, tad skenēja un vadīja manuāli elektroniskās deklarēšanas sistēmā jeb EDS, vai stāvēja garās rindās VID, lai to izdarītu klātienē. Nereti kvītis vai čeki bija pazuduši, izbalējuši, nebija motivācijas pildīt gada ienākumu deklarāciju, bija arī neskaidrības, par kuriem medicīnas un ārstniecības pakalpojumiem pienākas atmaksa.

Šobrīd notiek risinājuma izstrāde, lai e-kvītis varētu iekļaut 2019. gada ienākumu deklarācijā. Lai arī jaunā sistēma vēl ir izstrādes procesā, plānots, ka līdz ar e-kvīts risinājumu, ja persona pati vēlas un tam piekrīt, tad e-kvīts par saņemto medicīnas pakalpojumu uz EDS tiek nosūtīta automātiski. Nākamajā gadā, atverot savu gada ienākumu deklarācijas sagatavi, tajā jau būs redzama visa nepieciešamā informācija par medicīnas un ārstniecības attaisnotajiem izdevumiem, to vajadzēs tikai pārbaudīt un akceptēt.

Tas ir vienkārši un ērti, tālab iedzīvotāji ir aicināti izmantot savu laiku lietderīgi, uzticot maksājuma dokumentus digitālai apstrādei, atbilstoši 21.gadsimta tehnoloģiskajām iespējām.

Uzziņa:

E-kvīts risinājumu pašlaik nodrošina uzņēmumi “Blue Bridge Tehnologies”, “Meditec” un ārstniecības iestāžu individuāli izstrādāti risinājumi. Lai uzsāktu e-kvīts lietošanu, priekšdarbi jāveic medicīnas iestādei, izvēloties speciālu programmatūru un pieprasot VID EDS numuru intervālu. E-kvīts tiek sagatavota par katru darījumu, un par tās nosūtīšanu uz VID ir jāprasa pacienta atļauja. Tāpat šo kvīti elektroniski pacientam var izdrukāt, kā arī nosūtīt uz e-pastu.