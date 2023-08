Veselīga āda: kā to kopt un no kā labāk izvairīties? Ieteikt







Kā es varu nodrošināt, lai mana āda gadu gaitā paliktu pēc iespējas jaunāka, tvirtāka un veselīgāka? Šis ir jautājums, ar kuru saskārušās daudzas sievietes. KlipShop, veikala,kas piedāvā plašu profesionālās kosmētikas klāstu, eksperti atgādina, kā rūpēties par sejas ādu un no kādām kļūdām vajadzētu izvairīties, lai baudītu veselīgu ādu.

Ikdienas rituāli

Ja vēlaties lepoties ar veselīgu un skaistu sejas ādu, ir svarīgi katru dienu veltīt kaut dažas minūtes ikdienas ādas kopšanas rituāliem. No rīta un vakarā ir svarīgi lietot sejas mazgāšanas līdzekli un jūsu ādas tipam piemērotu krēmu. Šie ir divi obligāti lietojamie produkti. Turklāt ieteicams lietot toniku un sejas serumu, kas palīdz risināt dažādas ādas problēmas, sākot ar mitruma līdzsvaras atjaunošanu un beidzot ar sīku grumbiņu samazināšanu.

No kā izvairīties?

Viens no lielākajiem ādas jaunības ienaidniekiem ir katīgie saules stari. UV stariem ir negatīva ietekme uz ādu, kas to sausina, nogurina, palielina pigmenta plankumu veidošanās risku un ilgtermiņā var izraisīt pat ādas vēzi. Tāpēc gada siltajos mēnešos ir svarīgi izvēlēties krēmus ar SPF aizsardzību un saulainās dienās lietot saules aizsargkrēmu.

Āda ir jāpalutina

Ir svarīgi ik pa laikam veltīt papildus laiku sejas ādas lutināšanai. Ja jūtiet ka āda ir izžuvusi, lietojiet mitrinošu masku, ja parādījušies pinnes, lietojiet pretpiņņu līdzekļus. Turklāt vismaz reizi nedēļā periodiski veiciet pīlingu un pabarojiet ādu ar maskām. Efektīvākai pretnovecošanās procedūrai ir vērts izmēģināt masāžas. Īpašs rullītis ļauj masēt ādu mājas apstākļos bez lielām piepūlēm. Tas nostiprinās ādu un aktivizēs asinsriti.

Veselīgs dzīvesveids

Nav šaubu, ka mūsu dzīvesveids un paradumi lielā mērā ietekmē mūsu ādu. Tāpēc ieteicams katru dienu dzert pietiekami daudz ūdens un izvairīties no kofeīna un produktiem ar augstu cukura saturu. Ja ciešat no pinnēm, ir ieteicams izvairīties no ceptiem, taukainiem ēdieniem un no miltu izstrādājumiem. Protams, arī smēķēšana būtiski ietekmē ādu. Smeķejot zūd ādas starojums – tā kļūst pelēka un vairs nav elastīga. Tātad, ja vēlaties priecāties par skaistu ādu, jums jāatsakās no smēķēšanas.

Skaista āda sniedz pārliecību

Pieliekot nedaudz enerģijas un veltot tikai dažas minūtes dienā, jūs varat ilgāk priecāties par jauneklīgu un veselīgu sejas krāsu. Ļoti svarīgi ir ne tikai veltīt laiku, bet arī izvēlēties kvalitatīvus kosmētikas līdzekļus no uzticamiem tirgotājiem. Tas viss palīdzēs jums īsā laikā sasniegt vislabākos rezultātus.