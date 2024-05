FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

VIDEO. Bērnu basketbola spēles laikā Mārupē izcēlies kautiņš skatītāju vidū: "Ļoti negatīvs piemērs bērniem, kuri vēl tikai sāk apgūt spēli"







Nedēļas nogalē notika basketbola spēle mazajiem sportistiem, kuras laikā skatītāju rindās izcēlies visai pamatīgs kautiņš, atstājot jauniešus ar pamatīgu izbrīnu.

LA.LV par šo notikumu ziņoja veseli divi aculiecinieki, rosinot, lai par šo tēu rakstām, jo par tai ir svarīgi pievērst plašāku uzmanību.

Viens no aculieciniekiem raksta: “Es vēlos, lai šis atgadījums iegūst plašāku rezonansi sabiedrībā, jo kaut kas šinī visā vairs nav labi, un cilvēki atļaujas pārāk daudz, it īpaši sākumskolas vecuma bērnu priekšā.

Spēles starp DSN un Basketbola klasi (Basketbola Klase vs DSN | Marupes CUP 2024) laikā, izcēlās kautiņš skatītāju vidū. Kautiņa iemesls nav skaidrs, bet vienam no vecākiem, kurš ar viedtālruni filmē savu bērnu, tas tiek izsists no rokām, aizlido un iekrīt klēpī uz soliņa sēdošajai sievietei, kura to nevēlas atdot, un tanī pašā laikā, iespējams, viņas vīrs uzbrūk filmētājam un ar spēcīgiem sitieniem nogāž viņu uz zemes.

Ļoti negatīvs piemērs bērniem, kuri vēl tikai pa īstam sāk apgūt basketbola spēli.”

Kautiņš redzams šajā video – 41.minūtē:

Dažādu sporta veidu pārstāvji beidzamajā laikā arvien biežāk runā par līdzjutēju uzvedību bērnu sporta sacensību laikā, atgādinot, ka ir svarīgi atbalstīt bērnus, taču to jādara tālredzīgi.

Uzskatāmu skaidrojumu par šo tēmu publicējis arī futbola klubs “Sigulda”: