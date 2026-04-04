VIDEO. Diemžēl gigantiskā vaļa glābšana pie Vācijas krastiem kļuvusi neiespējama 0

17:44, 4. aprīlis 2026
Ziņas Dabā

Baltijas jūras rietumu daļa kļuvusi par nāves slazdu milzīgam kuprvalim. Dzīvnieks iestrēdzis seklumā pie Nīndorfas pludmales netālu no Lībekas – pēkšņs bēgums nogriezis tā bēgšanas ceļu, atstājot kuprvali vienu pašu smiltīs seklā ūdeņiī. Taču īstās briesmas slēpjas ūdenī – tas ir pārāk svaigs un nepiemērots okeāna dzīvniekam, turklāt viņa ādu klāj dziļas brūces, raksta ārvalstu mediji.

VIDEO. Publicēts video no traģiskās avārijas Daugavpilī, kur zem vilciena pakļuva auto 44
“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
FOTO. VIDEO. Vecmāmiņas brīnums! Lūk, kā tagad izskatās Allas Pugačovas 14 gadus vecā mazmeita Klaudija
Kāpēc kuprvalis iepeldēja bīstamajā zonā, joprojām nav skaidrs. Vācieši vairākas dienas izmantoja smago tehniku, lai izraktu dzīvnieku, vienlaikus cenšoties mazināt tā stresu. Tomēr, kad kuprvalis tika piespiests doties jūrā, tas drīz vien atkal uzskrēja uz sēkļa.

Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem glābt dzīvnieku Vācijas varas iestādes padevās. Eksperti paziņoja, ka operāciju pārtrauc, jo vaļveidīgais vairs nereaģē uz cilvēku klātbūtni, un tā elpošana kļuvusi ļoti neregulāra. Turpmāki glābšanas mēģinājumi būtu “tīra nežēlība pret dzīvnieku”.

“Trakie nelieši, dariet to, vai arī jūs dzīvosiet ellē!” Trampa mērs ir pilns, viņš aicina Irānu nekavējoties rīkoties
Latviju turpinās šķērsot nokrišņu zona: laika prognoze otrajām Lieldienām
Romas pāvests Leons XIV Lieldienu uzrunā aicina nolikt ieročus

Ap dzīvnieku izveidota 500 metru aizlieguma zona, lai tiktu nodrošinātu miers. Vaļa eitanāzija nav izvēlēta, jo tā būtu pārāk bīstama gan dzīvniekam, gan iesaistītajām personām.

Vaļa stāvokļa novērtējumi ir virspusēji, balstoties tikai uz vizuālajiem novērojumiem. Nav veiktas asins vai audu analīzes, un nav zināms, kāpēc dzīvnieks ienācis Baltijas jūrā, kas nav tā dabiskā dzīves vide. Sāls trūkums Baltijas jūrā ietekmē vaļu bioloģiju, un arī sekli ūdeņi un zvejas tīkli rada papildu draudus.

Vācu biologs atklāja, ka kuprvalis iepriekš bija sapinies zvejas tīklā, kas to būtiski vājināja. Tīkls joprojām bija vaļa mutē, tādēļ dzīvnieks, visticamāk, nevarētu paēst pat tad, ja vēlētos. Šī situācija nozīmē, ka glābšanas operācija jau no sākuma bija lemta neveiksmei – tīkli būtu jāizņem gan no mutes, gan gremošanas trakta, kas šādam milzim bija neiespējami.

Eksperti brīdina, ka jūrā dreifējoši zvejas tīkli un to fragmenti joprojām ir galvenais nāves cēlonis vaļveidīgajiem un citiem jūras dzīvniekiem.

VIDEO. Personāls netiek galā ar smēķējošu apmeklētāju — baltvalis ar precīzu ūdens strūklu paveic darbu viņu vietā
Kuprvaļa skelets no Rīgas zoodārza ar DHL ceļos uz Nīderlandi; tur to tīrīs un restaurēs
VIDEO. Laivotājs apmāna nāvi, kad viņu negaidīti “norij” kuprvalis
