VIDEO. Diemžēl gigantiskā vaļa glābšana pie Vācijas krastiem kļuvusi neiespējama 0
Baltijas jūras rietumu daļa kļuvusi par nāves slazdu milzīgam kuprvalim. Dzīvnieks iestrēdzis seklumā pie Nīndorfas pludmales netālu no Lībekas – pēkšņs bēgums nogriezis tā bēgšanas ceļu, atstājot kuprvali vienu pašu smiltīs seklā ūdeņiī. Taču īstās briesmas slēpjas ūdenī – tas ir pārāk svaigs un nepiemērots okeāna dzīvniekam, turklāt viņa ādu klāj dziļas brūces, raksta ārvalstu mediji.
Kāpēc kuprvalis iepeldēja bīstamajā zonā, joprojām nav skaidrs. Vācieši vairākas dienas izmantoja smago tehniku, lai izraktu dzīvnieku, vienlaikus cenšoties mazināt tā stresu. Tomēr, kad kuprvalis tika piespiests doties jūrā, tas drīz vien atkal uzskrēja uz sēkļa.
Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem glābt dzīvnieku Vācijas varas iestādes padevās. Eksperti paziņoja, ka operāciju pārtrauc, jo vaļveidīgais vairs nereaģē uz cilvēku klātbūtni, un tā elpošana kļuvusi ļoti neregulāra. Turpmāki glābšanas mēģinājumi būtu “tīra nežēlība pret dzīvnieku”.
Ap dzīvnieku izveidota 500 metru aizlieguma zona, lai tiktu nodrošinātu miers. Vaļa eitanāzija nav izvēlēta, jo tā būtu pārāk bīstama gan dzīvniekam, gan iesaistītajām personām.
Vaļa stāvokļa novērtējumi ir virspusēji, balstoties tikai uz vizuālajiem novērojumiem. Nav veiktas asins vai audu analīzes, un nav zināms, kāpēc dzīvnieks ienācis Baltijas jūrā, kas nav tā dabiskā dzīves vide. Sāls trūkums Baltijas jūrā ietekmē vaļu bioloģiju, un arī sekli ūdeņi un zvejas tīkli rada papildu draudus.
Vācu biologs atklāja, ka kuprvalis iepriekš bija sapinies zvejas tīklā, kas to būtiski vājināja. Tīkls joprojām bija vaļa mutē, tādēļ dzīvnieks, visticamāk, nevarētu paēst pat tad, ja vēlētos. Šī situācija nozīmē, ka glābšanas operācija jau no sākuma bija lemta neveiksmei – tīkli būtu jāizņem gan no mutes, gan gremošanas trakta, kas šādam milzim bija neiespējami.
Eksperti brīdina, ka jūrā dreifējoši zvejas tīkli un to fragmenti joprojām ir galvenais nāves cēlonis vaļveidīgajiem un citiem jūras dzīvniekiem.
Rescuers are racing against time to free a whale stranded in shallow waters off the north German coast.
The 10m (33ft) humpback whale became stuck off the Timmendorfer Strand beach on the Baltic Sea coastline of the Schleswig-Holstein region.
🇩🇪 Hope fades for humpback whale stranded on German coast
The health of a humpback whale stranded on Germany's Baltic Sea coast is deteriorating, according to conservationists, as efforts to free the animal continue. The 10-metre long whale was first spotted stuck in shallow… pic.twitter.com/1iVo0psO3t
— AFP News Agency (@AFP) March 26, 2026
Time is running out for a young humpback whale named Timmy as it continued struggling to find its way out of shallow bays off the Baltic coast of Germany, after a week-long ordeal that has put its survival in doubt https://t.co/H4tjaK4jBg pic.twitter.com/t6hEY7nJ76
— Reuters (@Reuters) March 30, 2026
