Ķīnā kāds negaidīts un amizants brīdis Daliaņas “Sunasia Ocean World” okeanārijā kļuvis par interneta hitu — video iemūžināts baltvalis, kurš ar precīzu ūdens strūklu nodzēš vīrieša aizdedzināto cigareti.

Vīrietis, rokās turot baltu plastmasas maisiņu, stāvēja ar muguru pret vaļa baseinu un, neskatoties uz to, ka atradās smēķēšanas aizlieguma zonā, aizdedzināja cigareti. Personāls strauji devās viņu apturēt, taču situāciju atrisināja kāds pavisam negaidīts “kolēģis”.

Tieši tajā brīdī tuvumā esošais baltvalis pēkšņi iznira un uzšļāca spēcīgu ūdens strūklu precīzi cigaretes virzienā, trāpīdams mērķī ar pirmo reizi. Cigarete tika nodzēsta, bet vīrietis palika acīmredzamā apmulsumā, savukārt pārējie to novērojušie cilvēki — sajūsmā!

