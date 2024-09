VIDEO. “Dieviņš taisa selfijus” – Latvijas iedzīvotājus pārsteidzis naktī notiekošais debesīs Ieteikt







Naktī uz otrdienu Latvijas debesīs bija novērojami tādi kā zibens uzplaiksnījumi. Ar video “Facebook” dalījās Agnija, kura vaicāja: “Kas tie par “uzliesmojumiem” nakts debesīs? Ik pa dažām sekundēm…”

Cilvēki izteica savus minējumus un komentārus par notiekošo debesīs.

Kāds jokoja, ka “Dieviņš taisa selfijus.”

Vēl kāds piebilda, ka tas ir “disko Zosēnos”.

“Šādi tieši septembrī mēdz būt virs Burtnieku ezera un līdzenuma. Turklāt tik spēcīgi, ka naktīs pamosties, jo balts logs. Vispār diezgan pastardieniska jušana, ja māja nekurienē,” rakstīja cita “Facebook” lietotāja.

Daudzi izteica minējumu, ka tā ir dabas parādība, kas tiek saukta par “rūsu”.

“Septebris ir klāt, Rūsa!”

Tikmēr sociālo mediju platformā “X” skaidrību ieviesa laika ziņu moderators Martins Bergšteins.

“Pašlaik skaists salikums – izcili izolēts negaisa mākonis virs Biržu rajona. Skatā no Jelgavas labi redzama gubu mākoņu grupa, kurā zibeņo, virs tās – skaidras debesis. Laba iespēja mēģināt ķert “sarkanās fejas” (red sprites) – ļoti rets elektriskās izlādes paveids, kas norisinās ļoti augstu virs negaisa mākoņa (mezosfērā = 75-90 km) un ir daļa no TLS (transient luminous events) kompleksa, kas sastāv vēl no citiem zibens paveidiem.”

