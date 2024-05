VIDEO. “Divas mašīnas pašvaldības policijas atbrauca” – Ogrē slēgts bērnu izveidotais dzērienu veikals Ieteikt







Iepriekš LA.LV jau rakstījām, ka daži apņēmīgi skolas vecuma puiši Ogrē kādā pussabrukušā šķūnī bija izveidojuši dzērienu veikalu.

Sākotnēji tā sortimentā bija vien pāris dzērieni, kurus viņi, visticamāk, pārdeva dārgāk nekā nopirka. Reklāmas nolūkiem viņi izmantoja “TikTok” platformu, daudzi pazīstami influenceri ar lielu sajūsmu atbalstīija puišus un brauca ciemos, veidoja par to savus video.

Vienubrīd jau radās sajūta, ka teju katrs video satura veidotājs, kam nav slinkums, cenšas “pazīmēties”, ka arī viņš ir bijis šajā veikaliņā un to atbalstījis.

Jau iepriekš centāmies noskaidrot arī kontrolējošo iestāžu viedokli par šādu puišu darbošanos. Ir saprotams, ka arī iestādes bija nostādītas visai neērtā situācijā, tāpēc no komentāriem atturējās.

No vienas puses, visiem, protams, ir prieks par puišu enerģiju un darbošanos, bet no otras – Latvijā tomēr eksistē likumi par to, no kāda vecuma cilvēki var sākt nodarboties ar uzņēmējdarbību, kā darbojas biznesa vide utt.

Par pavērsiena punktu, pēc pašu veikaliņa saimnieku domām, kļuva bijušās deputātes Glorijas Grevcovas viesošanās, jo tieši drīz pēc tās pie puišiem esot ieradusies pašvaldības policija ar divām automašīnām, to kādā no intervijām drīz pēc notikuma veikaliņa īpašnieks pastāstīja citam satura veidotājam.

Kā sarunājuši daudzi tiktokeri pēc uzzināšanas par veikaliņa slēgšanu publicēja skarbus video, paužot neizpratni par policijas rīcību un atkal turpinot šādi veidot savu tēlu.