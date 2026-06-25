VIDEO. Drīz sāks arī braukt ar skrejriteņiem? Polijā iemūžināts, kā milzīga mežacūku ģimene priekšzīmīgi šķērso gājēju pāreju 0

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LA.LV
22:09, 25. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos par īstu sensāciju kļuvis video no Polijas, kurā iemūžināts neparasts un vienlaikus negaidīti priekšzīmīgs skats pilsētvidē.

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Kādas pilsētas ielās fiksēts brīdis, kad prāva mežacūku ģimene kopā ar veselu pulku mazo sivēnu nolēmusi šķērsot satiksmes pilnu ielu. Tā vietā, lai haotiski skrietu pāri ceļam jebkurā vietā, dzīvnieki kā pēc satiksmes noteikumu rokasgrāmatas izmantojuši tieši gājēju pāreju, kamēr automašīnas pirms tās pacietīgi apstājušās.

Šis skats acumirklī izraisījis milzīgu komentāru vētru un jautrību tīmekļa lietotāju vidū, daudziem neslēpjot izbrīnu par dzīvnieku disciplīnu. Interneta komentētāji nekavējoties pamanījuši, ka meža iemītnieki ceļu satiksmes noteikumus reizēm ievēro krietni labāk nekā daļa steidzīgo divkājaino pilsētnieku. “Viņas šķērso šīs joslas daudz disciplinētāk nekā cilvēki,” komentē kāds aculiecinieks, kamēr citi jau paspējuši paironizēt, ka ar šādu integrācijas ātrumu meža cūkas pilsētā drīz vien sāks pārvietoties ar elektriskajiem skrejriteņiem.

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Kāds skatītājs vaļsirdīgi atzinis, ka viņam pēc šī video noskatīšanās kļuvis pat nedaudz kauns, jo pats mēdz šķērsot ielu pie sarkanā gaismas signāla, kamēr cūkas pacietīgi sagaida savu zaļo gaismu.

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