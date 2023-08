Smiltēns ir dusmīgs un aicina Kariņu “beigt 73 dienu cirku, sabiedrības tracināšanu un vienkārši sākt strādāt” Ieteikt







Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) šodien paziņoja, ka sāks sarunas par jaunas koalīcijas un valdības veidošanu.

Sarunas notiks arī ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un “Progresīvajiem”. Tāpat Kariņš apstiprinoši atbildēja uz jautājumu, ka uz sarunām par dalību jaunajā valdībā aicinās arī pašreizējās valdības partnerus “Apvienoto sarakstu” (AS) un Nacionālo apvienību (NA).

Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns pēc tikšanās nāca klajā ar emocionālu, pat nedaudz aizkaitinātu uzrunu, kas skatāma pie šī raksta.

Viņš teica: “Premjers faktiski ir vienīgais, kurš var pieņemt lēmumu par šīs valdības turpināšanos vai krišanu. AS un NA ir gatavi strādāt un izpildīt sabiedrībai dotos solījumus, kuri ir datēti ar konkrētiem datumiem, konkrētiem laikiem.

Visiem uzdevumi ir pilnīgi skaidri. Mēs esam gatavi šo izpildīt, un tāds piedāvājums mums bija arī premjeram – to vienkārši ņemt un izpildīt. Beigt 73 dienu cirku, sabiedrības tracināšanu un vienkārši sākt strādāt.”

Vaicāts, vai viņš piekristu dažu ministru nomaiņai, Edvards Smiltēns savu aizkaitināto sakāmo turpina: “Jūs saprotiet, 73 dienas! Ir jautājums par formu, par niansēm. Pamainām partnerus, pamainām ministrus, pamainām šo, pamainām šo… Tās ir nebeidzamas šausmas, kuras tiek piedāvātas.

Ja piekrīt vienam, tad nāk nākamās izmaiņas, nākamās, nākamās… Es nevaru kā Saeimas priekšsēdētājs stāties sabiedrības, mediju priekšā, un es nevaru atrast argumentus, kā to visu nopamatot. Premjera kungs jau to neskaidro: kāds ir mērķis, kāds ir sasniedzamais rezultāts, ko sabiedrība no šādām rokādēm iegūst.

Tas kavē laiku. 73 pazaudētas dienas Latvijas politikā. Mēs arī ārpusē izskatāmies, piedodiet, mazākais teikt, dīvaini. Mūsu ārvalstu partneri skatās uz šo cirku un nesaprot īsti. Man arī nav argumentu, kā izskaidrot, kas notiek.”