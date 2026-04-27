VIDEO. "Ērkšķu" šova Ilze pēc dalības projektā pārsteidz ar neticamām pārmaiņām
Apritējis tieši gads, kopš cēsiniece Ilze noslēdza dalību TV projektā “Caur ērkšķiem uz…”. Lai noskaidrotu, kā viņai sokas šobrīd, viņu apciemot devās kempera šoferis Mārtiņš. Viņu atklātā saruna izgaismoja gan progresu, gan šķēršļus, ar ko sieviete saskaras pēc projekta beigām.
“Caur ērkšķiem uz…” septītās sezonas izskaņā Ilze bažījās par neziņu, jo ilgstoši bija atradusies finansiālā un emocionālā gūstā, pilnībā paļaujoties uz vīru. Lai gan toreiz šķita, ka kopdzīve brūk, šobrīd abi joprojām ir kopā, tiesa – ar savdabīgiem nosacījumiem. Ilze atzīst: “Man ir savs vīrietis… visu laiku jau viņš bija vairāk vai mazāk.”
Viņu attiecību modelis ir mainīgs; pāris nedzīvo pastāvīgi zem viena jumta, bet drīzāk “viesojas” viens pie otra. Šo situāciju trāpīgi raksturoja Mārtiņš, nosaucot to par principu “te viņš ir un te viņa nav”. Neskatoties uz iepriekšējām krīzēm, Ilze saredz pozitīvas tendences: “Skatāmies, kā dzīve iet, maināmies. Skatos, vai cilvēks līdzi mainās. Pagaidām mainās un iet uz priekšu.”
Būtiskākais pagrieziens Ilzes dzīvē ir atteikšanās no grādīgajiem dzērieniem – viņa ir izvēlējusies kodēšanos. Arī dzīvesbiedrs ir kļuvis mērenāks savos paradumos. Ilze uz jautājumu par vīra attiecībām ar alkoholu atbild: “Šad tad, bet ne tādos apmēros, ne tādās dienās un tādā kvantitātē.”
Savu telpu un brīvību sieviete saglabā, manevrējot starp pilsētas un lauku mājām: “Mēs pat dzīvojamies pa divām vietām – pa pilsētu un pa laukiem. Es vairāk pa laukiem, viņš vairāk pa pilsētu.” Pēdējā laikā viņa gan biežāk izvēlas pilsētas vidi: “Tagad sanāk, ka pēdējo mēnesi vairāk es pa pilsētu dzīvoju.”
Ilze nav atmetusi cerības par profesionālo izaugsmi konditorejas jomā un vēlas iegūt autovadītāja apliecību. Interesanti, ka vēlme sēsties pie stūres viņai kalpo kā motivācija skaidrībai: “Man patīk braukāties, tas ir stimuls. Es labāk izvēlētos nevis dzert, bet mašīnai pie stūres un dzērājus pavizināt.” Viņa neslēpj, ka pieredze auto vadīšanā jau ir, pat ja tā nākusi komplektā ar sodiem par braukšanu bez dokumentiem: “Gadās. Bet, ja gribas pabraukāties, ko darīt?”
Skaidrības saglabāšana gan prasa citus upurus. Alkoholu Ilze aizstāj ar milzīgu daudzumu enerģijas dzērienu, kas radīja izbrīnu Mārtiņā: “Es vārda dienā izdzēru divus “Mežezers” šampaniešus un piecus enerģijas dzērienus.” Šāda rīcība liek Mārtiņam bažīties par viņas veselību: “Piecus! Kā tev sirds pa muti neizkāpa ārā paskatīties, ko tu dzer?”
Sieviete skaidro, ka šādi viņa mēģina apmānīt kāri pēc alkohola, ko citkārt remdē ar saldumiem: “Es nezinu kāpēc, bet man kārojas tā garša. Kaut vai tu esi kodējies, tāpat organisms prasa pēc alkohola, bet to var apspēlēt ar melno šokolādi – nomierināt “alkoholiskos velniņus” un apčakarēt viņus.”