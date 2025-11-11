Ekrānšāviņš no video

Elīne gatava izmantot pat airi, lai atrisinātu situāciju. “Ērkšķos” kārtējā dalībnieču izrēķināšanās 0

21:33, 11. novembris 2025
Sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” dalībnieces ir metušās jaunā izaicinājumā – doties braucienā ar laivām pa Bārtas upi. Sākotnēji šī aktivitāte nav viegli gājusi no rokas, jo ne visas dāmas ir pieredzējušas airētājas.

Daces, Ilzes un Olgas kompānijā valda saskaņa – dāmas uz ūdens apspriež dažādus smagus tematus. Piemēram, Dace atklāj, ka viņas atkarību problēmas aizsākās jau pusaudzes gados, kad ģimenē valdošās situācijas dēļ alkohols un narkotikas šķita vienkāršākā atbilde dzīvē. “Tai brīdī, kad tu lieto narkotikas vai alkoholu, pilnībā viss atslēdzas un tu par to nedomā,” atzīst Dace.

Savukārt Olga stāsta, ka brīdis, kad savā dzīvē tiek pieņemts drosmīgs lēmums mainīt situāciju, kļūst par noteicošo pagrieziena punktu tālākajā attīstībā: “Vairākas reizes mēģināju mainīties, izmanījos, atkal atsitos atpakaļ.”

Kamēr Janas, Lauras un Ineses laivā ik pa brīdim rodas kādas domstarpības, Elīnes, Evitas un Ksenijas laiva ir dzirdama jau no liela attāluma. Meitenes nav mierā ar to, cik maz Ksenija airē, jo “viņa runā vairāk nekā dara”. Elīne neslēpj – viņa bija gatava izmantot pat airi, lai atrisinātu situāciju.

Īsi pirms galamērķa sasniegšanas, konflikts uzliesmo arī starp Janu un Kseniju, kura turpina provocējoši runāt: “Ko tu man izdarīsi, ar airi pa galvu iedosi? Kaifu no tā noķersi?” Aizkadros Jana atzīst: “Ksenija mani nokaitināja ar savu uzvedību. Pasniedzējs, kas mums pasniedza laivošanas stundas, arī pateica, ka meitenes tā nedrīkst uzvesties kā viņa uzvedas. Mani viņa nokaitināja, tas viņas acu skatiens uz mani – domāju, ka ilgi negaidīšu un paņemšu ar to airi pa galvu iedošu.”

Nav ilgi jāgaida līdz starp abām izceļas vicināšanās ar airiem.

