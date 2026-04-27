"Runāsim atklāti" – Armands Puče sola spraigas priekšvēlēšanu "dzirnavas" TV24 ēterā
No 28. aprīļa otrdienās pulksten 21.03 TV24 ēterā būs skatāms jauns diskusiju raidījums “Runāsim atklāti”. Nepilnu pusgadu pirms 15.Saeimas vēlēšanām diskusijas vadītājs Armands Puče politiķiem prasīs atbildes, skaidrojumus un risinājumus par dažādām aktualitātēm, kas satrauc Latvijas iedzīvotājus. Atbildētāji – šobrīd jau pie varas esošie Saeimas deputāti un ministri un arī tie, kuri tikai vēl pošas uz Saeimu.
Otrdienu vakari turpmāk gaidāmi spraigi un dinamiski, jo rūdītais žurnālists un publicists Armands Puče neļaus politiķiem atslābt – nedz tiem, kuri ir pie varas un kāro tur palikt, ne arī tiem, kas tikai tiecas ieņemt Saeimas sēžu zāles krēslus. “Priekšvēlēšanu politiskajās dzirnavās tiks pārbaudīts viss Latvijas politiskais spektrs – mēs nešķirosim partijas un nerunāsim par reitingiem. Mums interesēs šo cilvēku nodomi, izpratne un kompetence, lai valsts kļūtu labāka. Runāsim atklāti, lai atklāti sasniegtu mērķi – par izvēlēm, kas katram svarīgas,” tā Armands Puče.
Katrā raidījumu cikla diskusijā runāt atklāti Puče aicinās divus esošos Saeimas deputātus vai ministrus un divus politiķus, kuri pieteikuši savu kandidatūru nākamajām Saeimas vēlēšanām šāgada 3. oktobrī.
