Vietējie pret tūristiem – Ilgvars Ābols pasaka, kurš dabai kaitē vairāk 0
Ilgvars Ābols ir pārliecināts, ka vietējie iedzīvotāji nodara lielāku kaitējumu dabai nekā tūristi, TV24 raidījumā “Tava vide” spriež Vidzemes augstskolas lektors.
Lektors skaidro, ka, iespējams, vietējais iedzīvotājs ir pieradis pie resursa, tāpēc nodara lielāku kaitējumu nekā ceļotājs.
Viņš norāda, ka ir pagājis laiks, kopš esam neatkarīga valsts, un sistēma, kā ceļoja padomju laikā, ir mainījusies. “Ja kādreiz dabā kaut ko noraka, tad tagad to ņem līdzi,” viņš paskaidro.
I. Ābols skaidro, ka visur, kur rodas pārslodze, rodas problēmas. Ja kādā konkrētā vietā koncentrējas daudz cilvēku, tad viņi nodara diezgan lielu kaitējumu.
