Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram/Renārs Zeltiņš

Renārs Zeltiņš nometis 10 kilogramus un atklāj, kā tas saistīts ar viņa laimīgas laulības noslēpumu 0

22:31, 26. aprīlis 2026
Harismātiskais pasākumu vadītājs Renārs Zeltiņš ar sievu Ievu šovasar svinēs devīto kāzu jubileju, abi audzina divus bērnus – meitiņu un dēlu, un “Privātajai dzīvei” atklāj savas veiksmīgās laulības noslēpumu, retu reizi publiski runājot par savu personīgo dzīvi.

“Manas dzīves neatņemama sastāvdaļa jau labu laiku ir sports,” “Privātajai Dzīvei” teic Zeltiņš. Fiziski aktīvs viņš bijis vienmēr, taču īpašu uzmanību savam ķermenim sācis pievērst pērn rudenī, pirms 42. dzimšanas dienas. “Nometu 10 kilogramus miesas, sešus mēnešus nelietoju Lucifera eliksīru (alkoholu) un atkal iemīlējos sportā,” atklāj vīrietis.

Tagad viņš nolēmis kļūt vēl spēcīgāks un izskatīgāks arī ārēji. “Man ir svarīgi, lai ķermenis justos labi, tāpēc šobrīd trenējos piecreiz nedēļā,” palepojas Renārs un atzīst – pēc katra treniņa esot burvīgas izjūtas. “Un esmu ievilcis sporta aktivitātēs arī sievu. Bērnus nododam mācībspēkam un paši laižam kopā patrenēties sporta klubā. Pēc tam dodamies ikdienas darbos,” par savu ikdienu pastāsta Renārs.

Sporta klubā Zeltiņu pārim katram ir sava programma. “Zālē ik pa brīdim pieejam viens pie otra, pamīlināmies un aprunājamies, kā izdodas tas vai cits vingrojums. Ja laiks ļauj, pēc treniņa kopā ieturam brokastis. Redzamiem rezultātiem vajadzīga liela pacietība. Pamanot, ka partneris sāk izskatīties atlētiskāk un veselīgāk, otram arī gribas turēt līdzi.

Ir forši trenēties kopā. Tas tagad ir kļuvis par mūsu jauno hobiju. Svarīgākais ir saņemties un sākt sportot discipinēti. Ikdienā pietiek ar 35 minūšu ilgu treniņu.

Ja netieku uz zāli, trenējos mājās ar savu svaru. Man ir arī pāris hantelīšu, tās nav dārgas. Ieva līdz šim trenējās mājās, bet tagad abi nopirkām sporta zāles abonementu,” teic Renārs.

