Trešdien Šveicē no kalna nogāzās ledus, dubļu un akmeņu lavīna, aprokot aptuveni 90% Blatena ciema. Šodien Šveices ciemata iedzīvotāji centās aptvert postošo notikumu mērogu – milzīgs ledāja gabals apraka lielāko daļu viņu gleznainā ciemata, un zinātnieki uzskata, ka tas ir dramatisks piemērs klimata pārmaiņu ietekmei Alpos, vēsta medijs “Reuters“.

300 iedzīvotāji jau bija evakuēti maija sākumā, kad sāka brukt kalna daļa aiz Birčas ledāja. Viens cilvēks joprojām tiek meklēts.

Glābšanas komandas ar meklēšanas suņiem un termodroniem joprojām meklē pazudušo 64 gadus veco vīrieti, taču līdz šim nav guvuši panākumus.

Kamēr Šveices armija cieši uzrauga situāciju, daži eksperti brīdina par plūdu risku – gandrīz divu kilometru platumā izveidojušās gružu masas aizsprosto Lonzas upes gultni, izraisot milzīga ezera veidošanos drupu vidū.

Šveices prezidente Karīna Kellere-Zutere pārtraukusi augsta līmeņa sarunas Īrijā, lai atgrieztos mājās krīzes dēļ, paziņoja viņas birojs.

Netālu ceļš veda lejup pa ieleju, līdz beidzās pie dubļu un gružu masas, kas tagad klāj viņas dzimto ciematu. No dubļu jūras redzami vien daži jumti.

Verneram Belvaldam, 65 gadus vecam kultūras pētniekam, pazuda viņa ģimenes koka māja, celta 1654. gadā, kur viņš dzīvoja Rīdē – nelielā apmetnē līdzās Blatenai, kas arī tika pilnībā iznīcināta.

“Tagad vairs nav iespējams pateikt, ka tur jebkad ir bijis apdzīvots ciemats,” viņš sacīja Reuters. “Notika lietas, par kurām neviens no mums pat iedomāties nevarēja.”

Tomēr apdraudējums vēl nav beidzies. “Lonzas upe vairs nevar tecēt lejup pa ieleju, jo izveidojies milzīgs aizsprosts,” sacīja kāds eksperts, piebilstot, ka plūdi lejup pa ieleju esošajos ciematos ir iespējami.

Pašvaldības pārstāvis Matiass Ebeners sacīja, ka daži no nogruvumā neskartajiem namiem tagad ir applūduši un daži tuvējie ciematu iedzīvotāji evakuēti drošības nolūkos.

Armija paziņoja, ka sūkņi, ekskavatori un cita smagā tehnika ir gatavībā, lai sniegtu palīdzību, kad tas kļūs droši.

Negadījums atkal aktualizējis bažas par temperatūras paaugstināšanās ietekmi uz Alpu mūžīgo sasalumu, kas gadsimtiem ilgi noturējis šķembu un klinšu masas savā vietā, bet tagad rada jaunus kalnu apdraudējumus.

Birčas ledājs jau gadiem lēnām slīd lejup pa kalnu, jo virsotnes tuvumā pārvietojas un nosēžas gruveši. Matias Huss, Šveices Ledāju monitoringa programmas (GLAMOS) vadītājs, norādīja uz iespējamo klimata pārmaiņu ietekmi, kas, visticamāk, izraisījusi iežu masas atbrīvošanos mūžīgā sasaluma zonā un nogruvumu.

“Negaidītas lietas notiek vietās, kur tas nav pieredzēts gadsimtiem – visdrīzāk klimata pārmaiņu dēļ,” viņš sacīja aģentūrai Reuters.

🇨🇭Cows are being evacuated in Switzerland.

Near the village of Blatten, mountain slopes are in danger of collapsing, and local pastures are under threat. Rescuers are strapping each cow to a helicopter and transporting them to safety. pic.twitter.com/Gp9R3k5PUe

