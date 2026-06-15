VIDEO. “Es taču varu!” 90 gadus vecā Artas kundze aicina visus ciemos pēc peonijām un iedvesmas 0

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LA.LV
15:45, 15. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Nav nozīmes, cik katram no mums ir gadu, svarīgi ir darīt to, ko mēs mīlam, un to, kas spēj iepriecināt arī citus. Tā gribas iesaukties, redzot “TikTok” sirdssiltu video par Artas kundzi.

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Soctīkla ierakstā, kas video formātā pievienots šim rakstam augšpusē, lasāms vairāk: “Artas kundze ir apbrīnojama – savos vairāk kā 90 gados viņa pati katru dienu kopj šo brīnišķīgo dārzu un kā pati saka – “Es taču varu”! Tas ir viņas sirdsdarbs!

Viņa ir ļoti sirsnīga un izstāstīs Tev visu par peonijām un īrisiem.

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Viņa pārdod peonijas tikai par 1 EUR/gb, dažas īpašas šķirnes par 2 EUR/gb. Un tu katru ziedu griez pats!

Viņa gaida ciemiņus jau no 8.jūnija Lielvārdē, Čiekuru ielā 10!Tu vēl vari paspēt – svētkiem, dāvanai vai vienkārši sev!”

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