Francijas ziemeļos pirmdien izcēlies ugunsgrēks Bezvainīgās ieņemšanas baznīcā Sentomērā.

Ugunsgrēkā sabrucis senā katoļu dievnama zvanu tornis.

Ugunsgrēks sākās ap plkst.4.30 (plkst.3.30 pēc Latvijas laika). Pateicoties aptuveni 90 ugunsdzēsēju pūlēm liesmas izdevās savaldīt, taču baznīcas tornis sabruka.

Neviens cilvēks ugunsgrēkā necieta, bet aptuveni 50 tuvējo māju iedzīvotāji tika evakuēti drošības apsvēruma dēļ.

“Domās esmu kopā ar katoļiem un Sentomēras iedzīvotājiem,” platformā “X” paziņoja Francijas iekšlietu ministrs Žeralds Darmanēns, piebilstot, ka sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni.

Baznīca tika pabeigta 1859.gadā, bet šajā gadsimtā tika restaurēta un atkal atvērta 2018.gadā.

Jūlijā restaurācijas darbu laikā izcēlās ugunsgrēks Ruānas katedrāles smailē. Par laimi, liesmas nenodarīja lielus postījumus dievnamam, kas ir slavens ar saviem trim torņiem, no kuriem katrs veidots citā stilā.

New church burned in France, this time, church of Immaculate Conception of Saint Omer in Calais. Now it only remains to understand why so many churches and zero mosques have burned in France in recent years. Does anyone have an explanation? pic.twitter.com/UbWNLX6saG

— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 2, 2024