Francijā simtiem policistu izvietoti Normandijā, lai atrastu ieslodzīto, kurš otrdien izbēga no policijas furgona ceļā uz cietumu.

Mohameds Amra tika transportēts no tiesas Ruānā atpakaļ uz cietumu Evrē, kad policijas furgonā ietriecās automašīna. Pēc tam bruņoti cilvēki atklāja uguni uz furgonu, nogalinot divus apsargus un atbrīvojot Amru.

Vēl trīs apsargi tika ievainoti, un viens no viņiem atrodas smagā stāvoklī. Kā ziņo “Visegrad24”, tad jaunākā infromācija liecina, ka uzbrukumā nogalināti 3 cietuma apsargi un trīs tika smagi ievainoti.

Incidents notika otrdienas rītā pie autoceļa lietošanas nodevas maksas punkta Ēras departamentā, Francijas ziemeļos.

“Tiek izmantoti visi līdzekļi, lai atrastu šos noziedzniekus,” sacīja Francijas iekšlietu ministrs Žeralds Darmanēns. Francijas policija esot lūgusi sabiedrības palīdzību, lai notvertu izbēgušo ieslodzīto.

Amra 10.maijā tika notiesāts par laupīšanu ar ielaušanos, un Marseļas prokurori viņu apsūdzējuši arī par nolaupīšanu, kuras rezultātā gāja bojā cilvēks.

The gang leader Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/g1MxRMElGb

Another 3 guards were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another

1st video of the attack in which 3 French prison guards were killed today

The French gang leader Mohammed “The Fly” Amra was freed today when when men armed with Kalashnikovs attacked a prison van

3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded.

The French police are asking the public for help.

Share Mohammed's picture to help them catch him

