Holivudas aktieris Šatners kļuvis par vecāko cilvēku, kas devies kosmosā







90 gadus vecais Holivudas aktieris Viljams Šatners kļuvis par vecāko cilvēku, kas jebkad bijis kosmosā.

Aktieris, kas pazīstams ar kapteiņa Džeimsa T. Kirka lomu televīzijas seriālu un filmu sērijā “Zvaigžņu ceļš”, trešdien kopā ar vēl trim personām veica aptuveni 10 minūšu ilgu lidojumu kosmosā ar miljardiera, kompānijas “Amazon” dibinātāja Džefa Bezosa “Blue Origin” raķeti, ziņo raidsabiedrība BBC.

“Tas bija neticami,” pēc nolaišanās atpakaļ uz zemes ar asarām acīs teicis Šatners.

“Jūs man esat devis pamatīgu pieredzi. Esmu pārpildīts ar emocijām. Es ceru, ka nekad neatgūšos no šīm sajūtām un spēšu saglabāt to, ko tagad jūtu. Es negribu to zaudēt,” pateicību Dž. Bezosam par piedzīvoto izteica aktieris.