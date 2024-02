Tūristu rīcībā drīzumā būs vēl viena iespēja, kā nokļūt kosmosā, ja viss noritēs pēc plāna. ASV Floridā bāzētais uzņēmums “Space Perspective” nupat demonstrējis sava kosmosa kuģa “Neptune” fināla versiju — “Excelsior”.

Uzņēmums paziņojumā sabiedrībai raksta: “Iepazīstinām ar kosmosa kuģi “Neptune — Excelsior’, mūsu gatavo testa kapsulu! Ar lielākajiem logiem, kas jebkad lidos uz kosmosu, un sfērisku dizainu, kas nodrošina ietilpīgāko interjeru jebkurai cilvēka kosmosa lidojuma kapsulai, kas jebkad ir izgatavota, mūsu kosmosa kuģis piedāvā neticamākos panorāmas skatus uz Zemi.”

Atšķirībā no citām kosmosa tūrisma kompānijām, kas izmanto raķetes, šis sfēriskais kuģis ir piestiprināts pie milzu balona. Kapsulas tilpums ir divas reizes lielāks nekā Virgin Galactic Spaceship Two un Blue Origin New Shepard, un apmēram četras reizes pārsniedz SpaceX Crew Dragon tilpumu.

Pirmais izmēģinājuma lidojums ar cilvēkiem paredzēts šī gada beigās.

Kapsulas iekšpusē kosmosa tūristi varēs izbaudīs pasaulē pirmās Space Lounge ērtības ar Wi-Fi, izsmalcinātu ēdināšanu, plīša sēdvietām un greznām ērtībām.

Tāpat lidotāji varēs baudīt panorāmas skatus caur lielākajiem logiem, kas jebkad lidojuši uz kosmosu, un pat izbaudīt “pienācīgas labierīcības”, ko uzņēmums sauc par “Space Spa”.

Viena kapsula ir piemērota līdz pat astoņiem kosmosa tūristiem. Plānots, ka brauciens ilgs sešas stundas, kapsulai uzlidojot stratosfērā apmēram 32 kilometru augstumā un atgriežoties atpakaļ uz Zemes. Cena vienai personai par ekskluzīvo Zemes apskati izmaksā 125 tūkstošus ASV dolāru.

Uzņēmums ziņo, ka ir rezervētas 1700 vietas – tātad, piekritēji un interesenti ir!

Klienti jau ir iegādājušies veselas kapsulas grupu pasākumiem, un daži pat vēlas tur rīkot savas kāzas, norāda “Space Perspective”, kas lidojumus sāka pārdot jau 2021. gada jūnija beigās.

