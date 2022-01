VIDEO. Ivars Godmanis: “Lietuvieši un igauņi ierobežos elektrības cenu, mēs nē. Kāpēc, tas jāprasa valdībai!” Ieteikt







Bijušais Latvijas premjers Ivars Godmanis, viesojoties TV24 raidījumā “Esi informēts” diskutēja par galvenajām atšķirībām – kā ar enerģētikas krīzes cenām cīnās mūsu tuvākie kaimiņi – Lietuva un Igaunija.

Godmanis uzsvēra, ka ir daudz kā kopīga gan Latvijai, gan Lietuvai, gan Igaunijai, tomēr ir kāda būtiska atšķirība. Kovida laikā Latvijas valdība iztērēja 300 miljonus eiro pabalstos – bērniem un pensionāriem, taču to nedarīja ne Lietuva, ne Igaunija.

“Tagad, kad pienāca sitiens no enerģētikas krīzes, it kā to naudu vajadzēja dot tagad. Bet viņi iedeva tad un nauda bija liela,” – saka Godmanis.

“Lietuvieši un igauņi ierobežos elektrības cenu, mēs nē. Kāpēc, to jāprasa valdībai! Gāzes cenu ierobežosim visi. Mēs pat drusku vairāk kompensēsim,” – viņš turpināja.

Tomēr galvenā atšķirība paliek iepriekš piešķirtajos atbalstos. Godmanis ieskicēja, ka, visticamāk, tie bija arī domāti mērķim, kas varētu palīdzēt nomaksāt milzīgos rēķinus, tomēr viņš atzina, ka cilvēkiem ir dažādas vajadzības un var gadīties, ka daudzi šo naudu jau ir iztērējuši un tā rezultātā parādi turpinās celties.

Viņš uzskata, ka valdībai nekavējoties ir jāizdomā “mehānisms”, kas neļaus audzēt iedzīvotāju parādus, kas radīsies pēc milzīgajiem rēķiniem.