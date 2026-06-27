VIDEO. Kā zvaigžņotas debesis pazemē: fotogrāfs parāda unikālu dabas fenomenu Jaunzēlandē 0
Fotogrāfs Endrjū Studers sociālajā vietnē “Instagram” publicējis kadrus no kāda neparasta dabas objekta Jaunzēlandē – mirdzošo tārpiņu alām, ko pats dēvē par vienu no savām iecienītākajām vietām pasaulē.
“Daudzi man jautā, kura ir mana mīļākā vieta pasaulē. Lai gan izvēlēties tikai vienu ir grūti, Jaunzēlandes mirdzošo tārpiņu alas noteikti vienmēr ir mana saraksta augšgalā. Tā joprojām ir viena no maģiskākajām vietām, kādu esmu pieredzējis,” sociālajā vietnē raksta fotogrāfs.
Kā norāda Studers, publicētie video un foto kadri tapuši pirms vairākiem gadiem, kad viņam bijusi iespēja strādāt pie televīzijas kanāla “National Geographic” dokumentālā seriāla „Underdogs”, kas pie skatītājiem nonāca pagājušajā vasarā.
Fotogrāfs uzsver, ka šis projekts ir ļoti unikāls skatījums uz tradicionālajām savvaļas dzīvnieku dokumentālajām filmām un ir apskates vērts.
Jaunzēlandes mirdzošo tārpiņu alas ir pasaulslavens tūrisma objekts. Šo efektu rada īpaša odu suga (Arachnocampa luminosa), kas sastopama tikai Jaunzēlandē. To kāpuri dzīvo pie alas griestiem un izstaro zilganzaļu gaismu, lai pievilinātu barību, skatītājiem radot ilūziju par zvaigžņotām debesīm dziļi pazemē.