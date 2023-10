VIDEO. Kalifornijas ārsti atslēdz pusi no sešgadīgas meitenes smadzenēm, lai apturētu postošu slimību Ieteikt







6 gadus vecajai Briannai Bodlijai no Dienvidkalifornijas, kura cīnās ar retu smadzeņu slimību, ķirurgi atslēdza vienu smadzeņu pusi. Tas tika darīts ar nolūku apturēt slimību lai varētu izārstēt, kas ļaus viņai saglabāt savu personību un dzīvot normālu dzīvi, liecina informācija, ko sniegusi meitenes medicīniskā komanda.

Biranna katru dienu cīnījās ar Rasmusena encefalīta izraisītiem krampjiem — hronisku smadzeņu iekaisumu, kas var izraisīt neatgriezenisku smadzeņu bojājumu un motorisko prasmju pasliktināšanos, taču 10 stundu ilga operācija varētu būt īstā ārstēšanas metode, kā apmānīt slimību, ziņo “KABC”.

Tā vietā, lai izņemtu daļu no meitenītes smadzenēm, kā to līdz šim līdzīgos gadījumos darījuši ārsti, bērnu neiroķirurgs Ārons Robisons no Loma Lindas universitātes uzstājis, ka visefektīvākā metode būs inficētās smadzeņu puses darbības atslēgšana.

“Pietiek tikai ar tās atslēgšanu, lai pilnībā apturētu slimību un būtībā, iespējams, to izārstētu,” viņš sacīja medijam.

Pagājušajā gadā Briannai tika diagnosticēta retā slimība, kas ik dienas lika viņai ciest. Iepriekš Brianna bieži bija redzama dziedot, dejojot vai lasot grāmatas.

“Viņas kāja visu laiku sarāvās krampjos un viņai bija grūtības staigāt,” sacīja meitenes māte Kristala Bodlija.

Kad meitene sāka lietot pretkrampju zāles un steroīdus, viņa strauji pieņēmās svarā, taču turpināja cīnīties ar progresējošo slimību.

“Viņa dažreiz runāja ar mani un teica, ka ir nobijusies, bet es viņai teicu:” Es zinu, ka tas ir biedējoši, bet ar tevi viss būs kārtībā,” pastāstīja viņas māsa Torija Bodlija.

Ārsti nonāca pie lēmuma atslēgt viņas smadzeņu nefunkcionējošo daļu. Kreisā puse joprojām darbojas un tagad pārņem labās puses pienākumus. Ārsti teic, ka meitene varētu zaudēt perifēro redzi un dažas smalkās motoriskās prasmes kreisajā rokā, taču fizikālā terapija palīdzēs viņai atgūt šīs spējas.

“Brianna joprojām būs tā pati persona, pat pēc tam, kad būs atslēgta puse viņas smadzeņu,” “KABC” sacīja Robisons.

Bodliju ģimene sociālajos tīklos aktīvi publicē ziņas par Briannas atveseļošanās ceļu, kopš viņas operācija septembra beigās noritēja bez problēmām. Pirms pāris dienām viņas māte ziņoja, ka viņa staigā ar palīdzību, un aizvadītajā nedēļas nogalē viņa rakstīja, ka meitene pirmo reizi kopš operācijas bija nomodā visu dienu.

“Priecājos, ka mana mazā ir atgriezusies un pamodusies. Joprojām strādājam pie līdzsvara un mācāmies staigāt. Viņai ir grūti atrast lietas, kas atrodas pa kreisi no viņas. Viņas sāpes ir gandrīz pārgājušas,” sociālo tīklu ierakstā sacīja Briannas mamma.

“Es tikai vēlos redzēt mazo Briannu, kas skraida apkārt, veidojot savus mākslas darbus un izklaidējoties, kā viņa vienmēr to darīja,” “KABC” pastāstīja meitenes vecmāmiņa Krisa Breheima.