Sociālajos tīklos daudzu lietotāju prātos izbrīnu raisījis kāds video, kurā redzams ziemeļbriežu pulks, kas iet uz riņķi vien. Viņu hipnotiskā apļveida kustība radījusi jautājumu – kāpēc viņi tā dara?

Izrādās, ka tā ir patiešām atjautīga aizsardzības taktika. Jaunie mazuļi un neaizsargātie ganāmpulka pārstāvji tiek turēti centrā aizsardzībai, bet enerģiskāki un spēcīgāki ziemeļbrieži riņķo ciklona ārpusē. Tas padara gandrīz par neiespējamu plēsējiem mērķēt uz konkrētu bara indivīdu.

Pēc “Royal Canadian Institute for Science”, šo parādību pirmie aprakstījuši vikingi, kuru dzīvesveids bija ļoti saistīts ar ziemeļbriežu medībām. Lai gan daudzas sugas riņķo ap saviem mazuļiem, lai pasargātu tos no plēsējiem, ziemeļbrieži, šķiet, ir vieni no retajiem, kas rada tik neparastu apli jeb ciklonu.