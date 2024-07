Foto: Ekrānuzņēmumi no sociālo mediju platformas “X”

VIDEO. Krievijā protesti! Krasnodaras pilsētā cilvēki ceļ traci par elektrības padeves pārtraukumu Ieteikt







Krievijā sākušies protesti pret gaismas un ūdens padeves pārtraukumu, informē medijs “Unian“.

Reklāma Reklāma

Krievijas iestādes apgalvo, ka gaismas padeves pārtraukumi ir saistīti ar problēmu Rostovas atomelektrostacijā.

Krasnodarā krievi devās uz spontānu mītiņu, lai protestētu pret elektroenerģijas padeves pārtraukumiem. Vairāki protestētāji tika aizturēti, pārējie tika izklīdināti, raksta Krievijas Telegram kanāls ASTRA.

“Vairāku mikrorajonu iedzīvotāji bloķēja ielu. Cilvēki skandē: “Dodiet gaismu!” un lūdz varasiestādes pievērst uzmanību tam, ka jau vairākas dienas mājas ir bez elektrības. Uz vietu ieradās policija,” – teikts vienā no ziņojumiem.

Tiek norādīts, ka vairāki mītiņa dalībnieki Krasnodarā tikuši aizturēti:

“Aizturēšana sākās neilgi pēc Krasnodaras mēra Naumova ierašanās mītiņā. Pilsētas iedzīvotāji turpina pieprasīt, lai viņiem tiktu atgriezta elektrība.”

Tikmēr mērs paziņoja, ka elektroenerģijas padeves pārtraukumi ir saistīti ar problēmām Rostovas atomelektrostacijā; apgaismojums tiek atslēgts pēc Enerģētikas ministrijas rīkojuma, jo “nedarbojas elektroapakšstacijas”.

Arī medijs “NEXTA” sociālo tīklu platformā “X” ziņo par protestiem.

In the Russian city of Krasnodar, people have begun blocking roads because of a power outage They complain that they have been without light and water for over a day. pic.twitter.com/NW752pBW7i — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2024

Police have begun detaining protesters in Krasnodar over power outages At least two people have been detained so far: a man and a woman. pic.twitter.com/SRDsrwH3fb — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2024

In the Russian city of Krasnodar, people have begun blocking roads because of a power outage They complain that they have been without light and water for over a day. pic.twitter.com/NW752pBW7i — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2024

Tiek ziņots, ka pilsētas mērs ieradās pie iedzīvotājiem un teica: “Es būšu kopā ar jums, kamēr pilsētā iedegsies gaisma.”

Rally over power cuts continues in the Russian city of Krasnodar The mayor of the city came to the residents and said: "I will stand with you until the lights are on in the city. The most rowdy protesters were arrested by the police. pic.twitter.com/NZrFT0JkAR — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2024

"Give me light!": in Krasnodar, policemen began to block roads due to power outages, russian media reported. russian bastards complain that there is no light and water. Good. pic.twitter.com/HA065W52d2 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 20, 2024