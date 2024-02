VIDEO. Lapsas pārņem Londonu: rudastes laiskojas iedzīvotāju dārzos un pat brauc ar sabiedrisko transportu Ieteikt







Lapsas pamazām “pārņem” Lielbritānijas galvaspilsētu Londonu — pašpārliecinātākās no tām gaišā dienas laikā klejo pa ielām, laiskojas iedzīvotāju pagalmos un pat brauc sabiedriskajā transportā.

Kā redzams sociālajos tīklos publicētajos video, lapsas ir gandrīz pilnībā pieradušas pie cilvēku klātbūtnes un neliekas ne zinis par viņiem.

Saskaņā ar “London Wildlife Trust” datiem Londonā ir aptuveni 10 tūkstoši lapsu, taču kopējais skaits var būt svārstīgs.

Arvien biežāk dienas gaišajā laikā rudastes manītas laiskojamies uz dārza mēbelēm vai pastaigājoties pa ielām un, protams, terorizējot atkritumu urnas.

Videomateriālā redzams, kā viena lapsa ērti iekārtojusies dārza krēslā un bauda saules starus, līdz pēkšņi aizskrien.

Tāpat šķiet, ka lapsas apguvušas, kā droši šķērsot ceļu un izvairīties no braucošiem transportlīdzekļiem. Un ne tikai to – kāda no tām pamanījusies arī iesēsties autobusā, kur kāds pārsteigs pasažieris viņu sastapis guļam uz aizmugurējiem krēsliem.