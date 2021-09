VIDEO. Lielbritānijā līdz baltkvēlei nokaituši vīrieši sakaujas cīņā par degvielu Ieteikt







Degvielas stacijas Apvienotajā Karalistē turpina piedzīvot akūtu degvielas trūkumu panisku pircēju dēļ.

Aculiecinieks nofilmējis brīdi, kad divi līdz baltkvēlei nokaituši vīrieši kādā no Londonas rajoniem sākuši vicināt dūres par to, ka viens no viņiem otram esot “nozadzis vietu rindā” uz degvielas uzpildes staciju.

Avots: Twitter/CrimeLdn