Soctīklā “X” šonedēļ kāds lietotājs dalījies ar amizantu video, kurā iemūžināts interesants dzīvnieks ar pārsteidzošu mīmiku – Horsfīlda tarsijs, tādējādi spējot ne tikai izbrīnīt, bet arī ielīksmot cilvēkus!

“Fotogrāfs Džoels Sartore (Joel Sartore) iemūžināja šos kadrus ar Horsfīlda tarsiju “Taman Safari” Indonēzijā. Tā ir plēsīga, naksts tarsiju suga, kas dzīvo Borneo un Sumatrā,” tā pie sava vēstījuma pierakstījis soctīkla lietotājs.

Photographer Joel Sartore captured this footage of a Horsfield’s tarsier at Taman Safari in Indonesia.

It’s a carnivorous, nocturnal species of tarsier living in Borneo and Sumatra.

