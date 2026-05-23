VIDEO. Pāvests pievienojas jaunatnes trendam un sajūsmina bērnus ar “6/7” 0
Bērnu un pusaudžu vidū joprojām populāra ir frāze “seši septiņi” jeb angliski “six seven”. To lieto gan jokojot, gan kā stilīgu izteicienu, gan vienkārši lai pievērstu sev uzmanību – bieži bez jebkāda konteksta un ar pārliecību izkliedzot.
16. maijā Vatikānā bija vērojama visai amizanta situācija, kas ātri kļuva par mēmi visā pasaulē. Pāvests Leons XIV tikās ar aptuveni 1000 bērniem un pusaudžiem. Jaunieši viņam parādīja populāro “six seven” žestu un sāka to arī skandēt. Pāvests Leons ar smaidu sejā žestu atkārtoja, izraisot ovācijas ne tikai uz vietas, bet arī sociālajos tīklos.
It seems “67” meme is one of his favorites, this is the second time he’s done it. pic.twitter.com/GmO65i3Lsd
— Irfan Ahmad (@Irfuu_) May 23, 2026
Lai gan izskatījās, ka viņš labprāt iesaistās jaunatnes trendā, daudziem radās jautājums, vai tas bija plānoti? Tiek uzskatīts, ka tas notika spontāni. Bērni mācīja pāvestam mūsdienu interneta mēmi, un viņš ar prieku un atvērtību to pieņēma.
Kā iepriekš vēstīts portālā LA.lv, tā ir ironiska frāze, ko jaunieši lieto bez konkrētas nozīmes. Bieži tānozīmē “kaut kas nejaušs”, “vienalga”, “vienkārši tāpat”, “iekšējais joks”.
Joka pirmsākumi meklējami amerikāņu repera Skrilla dziesmā “Doot Doot”, kurā atkārtojas vārdi “six seven”. Šis muzikālais fragments kļuva populārs sociālajā tīklā “TikTok”, kur daudzi to sāka izmantot savos video. Taču savu slavas stundu frāze ieguva pēc video, kurā kāds bērns basketbola spēles laikā tieši kamerā iesaucās “six seven” brīdī, kad spēlētājs meta bumbu grozā. Šis klips ātri izpelnījās jauniešu atsaucību.
Pēc tam frāze sāka dzīvot savu dzīvi ārpus video platformām. Tā kļuva par ikdienas izteicienu, ko bērni un jaunieši izmanto visdažādākajos brīžos. Reizēm kā joku, reizēm vienkārši, lai pārsteigtu citus vai liktu smieties draugiem. Šādos gadījumos nav svarīgi, vai izteicienam ir kāds loģisks pamatojums, galvenais ir efekts, ko tas rada.