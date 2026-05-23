Pāvests Leons
Pāvests Leons
Foto. Scanpix/LETA/Filippo MONTEFORTE / AFP

VIDEO. Pāvests pievienojas jaunatnes trendam un sajūsmina bērnus ar “6/7” 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:41, 23. maijs 2026
Kokteilis Stilo

Bērnu un pusaudžu vidū joprojām populāra ir frāze “seši septiņi” jeb angliski “six seven”. To lieto gan jokojot, gan kā stilīgu izteicienu, gan vienkārši lai pievērstu sev uzmanību – bieži bez jebkāda konteksta un ar pārliecību izkliedzot.

Kokteilis
7 lietas, ko astrologi kategoriski aizliedz glabāt makā – pretējā gadījumā nauda “aizbēgs” prom
Ukrainas droni trāpa pa valsts sāpīgāko vietu – nozarē panika, preci pat Maskavā izsniedz pēc pieprasījuma 87
“Manu balsi vairs dzirdēt nedrīkst!” Aidis Tomsons atklāj, kā vienā mirklī noslēdzās viņa karjera televīzijā 19
Lasīt citas ziņas

16. maijā Vatikānā bija vērojama visai amizanta situācija, kas ātri kļuva par mēmi visā pasaulē. Pāvests Leons XIV tikās ar aptuveni 1000 bērniem un pusaudžiem. Jaunieši viņam parādīja populāro “six seven” žestu un sāka to arī skandēt. Pāvests Leons ar smaidu sejā žestu atkārtoja, izraisot ovācijas ne tikai uz vietas, bet arī sociālajos tīklos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kosmiska savienība. 5 zodiaka zīmju pāri, kuru mīlas stāsti ir vienkārši episki
“Tā tagad ir visas sabiedrības problēma!” Britu eksperts skarbi vērtē kritušās valdības paveikto drošības jomā
VIDEO. Latvijas hokejistiem šodien veiksmes diena! Mūsējie PČ pārspēj ASV

Lai gan izskatījās, ka viņš labprāt iesaistās jaunatnes trendā, daudziem radās jautājums, vai tas bija plānoti? Tiek uzskatīts, ka tas notika spontāni. Bērni mācīja pāvestam mūsdienu interneta mēmi, un viņš ar prieku un atvērtību to pieņēma.

Kā iepriekš vēstīts portālā LA.lv, tā ir ironiska frāze, ko jaunieši lieto bez konkrētas nozīmes. Bieži tānozīmē “kaut kas nejaušs”, “vienalga”, “vienkārši tāpat”, “iekšējais joks”.

Joka pirmsākumi meklējami amerikāņu repera Skrilla dziesmā “Doot Doot”, kurā atkārtojas vārdi “six seven”. Šis muzikālais fragments kļuva populārs sociālajā tīklā “TikTok”, kur daudzi to sāka izmantot savos video. Taču savu slavas stundu frāze ieguva pēc video, kurā kāds bērns basketbola spēles laikā tieši kamerā iesaucās “six seven” brīdī, kad spēlētājs meta bumbu grozā. Šis klips ātri izpelnījās jauniešu atsaucību.

Pēc tam frāze sāka dzīvot savu dzīvi ārpus video platformām. Tā kļuva par ikdienas izteicienu, ko bērni un jaunieši izmanto visdažādākajos brīžos. Reizēm kā joku, reizēm vienkārši, lai pārsteigtu citus vai liktu smieties draugiem. Šādos gadījumos nav svarīgi, vai izteicienam ir kāds loģisks pamatojums, galvenais ir efekts, ko tas rada.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viņš ir vājš!” Tramps šokē pasauli ar asu uzbrukumu pāvestam, kurš gan nepaliek parādā atbildi
VIDEO. Kas tāds nebija noticis 500 gadus! Karalis Čārlzs un pāvests Leo vienojas vēsturiskā brīdī
“Oi! Skusa!” Pāvestam, tiekoties ar atbalstītājiem, gadās ķibele
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.