“Oi! Skusa!” Pāvestam, tiekoties ar atbalstītājiem, gadās ķibele 2
Pāvesta automobilis brauc cauri Svētā Pētera laukumam Romā, ticīgie gavilē, pāvests Leons XIV māj saviem faniem un saņem dāvanas. Un tad pēkšņi viņš pieļauj kļūdu, raksta Spiegel.de.
Tas visdrīzāk bija netīšām, bet braucot ar pāvesta automašīnu cauri Svētā Pētera laukumam, pāvests Leons XIV iesita operatoram. Gavilējošs pūlis Svētā Pētera bazilikas priekšā, pāvests savā automašīnā un aiz viņa operators, kas filmēja materiālu “Vatican Media”.
Parasti ticīgie met pāvestam priekšmetus, piemēram, plīša rotaļlietas vai karodziņus. Acīmredzot tas notika arī svētdien, kā redzams televīzijas attēlos.
Pāvesta automobilis brauc Svētā Pētera laukuma kolonāžu virzienā, pāvests pamāj pa kreisi, pāvests pamāj pa labi, tad acīmredzot mēģina kaut ko noķert, pastiepjas atpakaļ un trāpa operatoram, TV tiešraide tobrīd notrīc.
“Oi!” iesaucas pāvests, acīmredzot pats pārsteigts. Viņš pagriežas uz priekšu, tad atkal pie operatora, kautrīgi smaidot. “Skusa,” atvainojas. Tad ceļojums turpinās pāri laukumam. Tiek ziņots, ka ne pāvests, ne operators aiz viņa incidentā nav cietuši.
Vatikāns parasti tiešraidē pārraida Svētā Pētera laukuma ekskursiju. Šim nolūkam aiz pāvesta parasti stāv operators, šoreiz šis ierastais brauciens izvērtās mazliet interesantāks.