VIDEO. Kas tāds nebija noticis 500 gadus! Karalis Čārlzs un pāvests Leo vienojas vēsturiskā brīdī 0
Lielbritānijas karalis Čārlzs un pāvests Leons XIV ceturtdien kopā lūdzās Vatikāna Siksta kapelā. Kas tāds nebija noticis kopš Anglijas baznīcas atšķelšanās no Romas 1534. gadā, vēsta “Reuters”.
Kapelā, kur pirms sešiem mēnešiem ievēlēja Leo par pirmo pāvestu no ASV, skanēja latīņu dziedājumi un angļu lūgšanas. Čārlzs, kurš ir Anglijas baznīcas titulārais vadītājs, un Kamilla sēdēja zelta troņos.
Karalis Čārlzs sēdēja pāvestam pa kreisi pie kapelas altāra, kamēr Leo un anglikāņu arhibīskaps Stīvens Kotrels vadīja dievkalpojumu, kurā piedalījās Siksta kapelas koris un divi karaliskie kori.
Lai gan Čārlzs ir ticies ar pēdējiem trim pāvestiem, viņu iepriekšējās tikšanās reizes nekad nebija noticis kas šāds – kopīgas lūgšanas.
Karalis un karaliene Kamilla atrodas valsts vizītē Vatikānā, atzīmējot ciešākās saites starp katoļu baznīcu un anglikāņu kopienu piecus gadsimtus pēc to nemierīgās šķiršanās.
“Pastāv spēcīga sajūta, ka šis brīdis Siksta kapelas neparastajā vidē piedāvā sava veida vēstures dziedināšanu,” aģentūrai “Reuters” pastāstīja Vestminsteras abatijas kanona teologs, anglikāņu mācītājs Džeimss Hokijs.
“Tas nebūtu bijis iespējams vēl pirms vienas paaudzes,” viņš teica. “Tas parāda, cik tālu mūsu baznīcas ir tikušas pēdējo 60 dialoga gadu laikā.”
Šķiršanās starp katoļu baznīcu un Anglijas baznīcu tika oficiāli noformēta 1534. gadā pēc tam, kad pāvests Klements VII atteicās anulēt karaļa Henrija VIII laulību ar Aragonas Katrīnu.
@gbnews 🚨BREAKING: King Charles and Pope Leo have become the first British monarch and pontiff to pray together in 500 years. #KingCharles #PopeLeo #RoyalNews #Britain #GBNews ♬ original sound – GB News