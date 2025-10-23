Foto: Vatican Media

VIDEO. Kas tāds nebija noticis 500 gadus! Karalis Čārlzs un pāvests Leo vienojas vēsturiskā brīdī 0

LA.LV
18:42, 23. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Lielbritānijas karalis Čārlzs un pāvests Leons XIV ceturtdien kopā lūdzās Vatikāna Siksta kapelā. Kas tāds nebija noticis kopš Anglijas baznīcas atšķelšanās no Romas 1534. gadā, vēsta “Reuters”.

Reklāma
Reklāma
Tu pati sev pieliec klāt gadus! 8 ieradumi, kas liek sievietēm novecot ātrāk
Veselam
Vēders kā bumba? 5 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs mazināt vēdera uzpūšanos un tikt galā ar tā radīto diskomfortu
Kokteilis
Lūdzu, lūdzu, kaut es būtu viens no viņiem: cilvēki, kas dzimuši šajos trijos datumos, tiek uzskatīti par visgudrākajiem pasaulē
Lasīt citas ziņas

Kapelā, kur pirms sešiem mēnešiem ievēlēja Leo par pirmo pāvestu no ASV, skanēja latīņu dziedājumi un angļu lūgšanas. Čārlzs, kurš ir Anglijas baznīcas titulārais vadītājs, un Kamilla sēdēja zelta troņos.

Karalis Čārlzs sēdēja pāvestam pa kreisi pie kapelas altāra, kamēr Leo un anglikāņu arhibīskaps Stīvens Kotrels vadīja dievkalpojumu, kurā piedalījās Siksta kapelas koris un divi karaliskie kori.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zinātne visā savā krāšņumā! Jūsu rīta kafija drīzumā varētu tikt izmantota pavisam negaidītā nolūkā
“Kauna traips.” Saeima pirmajā lasījumā atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas
“Mēs nevaram nereaģēt!” Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu

Lai gan Čārlzs ir ticies ar pēdējiem trim pāvestiem, viņu iepriekšējās tikšanās reizes nekad nebija noticis kas šāds – kopīgas lūgšanas.

Karalis un karaliene Kamilla atrodas valsts vizītē Vatikānā, atzīmējot ciešākās saites starp katoļu baznīcu un anglikāņu kopienu piecus gadsimtus pēc to nemierīgās šķiršanās.

“Pastāv spēcīga sajūta, ka šis brīdis Siksta kapelas neparastajā vidē piedāvā sava veida vēstures dziedināšanu,” aģentūrai “Reuters” pastāstīja Vestminsteras abatijas kanona teologs, anglikāņu mācītājs Džeimss Hokijs.

“Tas nebūtu bijis iespējams vēl pirms vienas paaudzes,” viņš teica. “Tas parāda, cik tālu mūsu baznīcas ir tikušas pēdējo 60 dialoga gadu laikā.”

Šķiršanās starp katoļu baznīcu un Anglijas baznīcu tika oficiāli noformēta 1534. gadā pēc tam, kad pāvests Klements VII atteicās anulēt karaļa Henrija VIII laulību ar Aragonas Katrīnu.

@gbnews 🚨BREAKING: King Charles and Pope Leo have become the first British monarch and pontiff to pray together in 500 years. #KingCharles #PopeLeo #RoyalNews #Britain #GBNews ♬ original sound – GB News

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Viljams paliek ēnā! Pēc Harija un Čārlza III tikšanās attiecības karaliskajā ģimenē krasi mainījušās
Sarkanais paklājs Trampam, bet karalim Čārlzam – galvassāpes; prezidenta vizīte Lielbritānijā var kļūt divdomīga
Kokteilis
Karaliskais skandāls: Čārlzs un Kamilla slepus šķīrušies, kopā parādās tikai publiskos pasākumos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.