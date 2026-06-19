VIDEO. Pēc 144 gadu celtniecības pabeigts Barselonas Svētās Ģimenes baznīcas augstākais tornis; tā oficiāli kļuvusi par augstāko pasaulē 0

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LA.LV
20:58, 19. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēc 144 celtniecības gadiem Spānijas pilsētā Barselonā ir sasniegts viens no nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem arhitektūras vēsturē. 10. jūnijā grandiozā ceremonijā, kas pulcēja aptuveni 120 000 cilvēku, oficiāli tika atzīmēta slavenās Svētās Ģimenes baznīcas augstākā – Jēzus Kristus – torņa pabeigšana, ziņo “Euronews”. Līdz ar šī torņa būvniecības noslēgumu leģendārā svētnīca oficiāli kļuvusi par augstāko baznīcu pasaulē.

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Vēsturiskie svētki pārvērta Barselonas ielas krāšņā skatuvē. Tūkstošiem cilvēku pārpludināja dievnamam pieguļošās ielas, lai vērotu iespaidīgu dronu šovu, mūzikas priekšnesumus un žilbinošu gaismu un uguņošanas saspēli, kas izgaismoja pilsētas ikoniskāko pieminekli. Pasākumu vadīja pāvests Leo XIV, kurš noturēja īpašu Misi, pieminot baznīcas ģeniālā arhitekta Antonio Gaudi 100. nāves gadadienu – meistars sava mūža vairāk nekā četras desmitgades veltīja tieši šī unikālā objekta projektēšanai. Svinīgo ceremoniju klātienē apmeklēja arī Spānijas karalis Felipe VI un karaliene Letīcija, kā arī premjerministrs Pedro Sančess.

Pēc dievkalpojuma pāvests iesvētīja jauno Jēzus Kristus torni un lielo, izgaismoto keramikas krustu, kas tagad vainago baznīcas smaili. Bērnu kora izpildīto dziesmu pavadībā iespaidīgs gaismu šovs pārvērta slavenos vitrāžu logus krāsainā mozaīkā, kas bija skaidri redzama tālu ārpusē, bet kulminācija tika sasniegta ar grandiozu salūtu tieši no ēkas fasādes. Savā uzrunā pāvests nodēvēja Svētās Ģimenes baznīcu par „akmens, krāsu un gaismas meistardarbu”, uzsverot, ka tā kalpo kā vienotības un harmonijas zīme visai Spānijai.

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Jaunais Jēzus Kristus tornis slejas tieši 172,5 metru augstumā, pilnībā mainot Barselonas panorāmu. Līdz ar to Svētās Ģimenes baznīcai tagad ir izbūvēti visi paredzētie 18 torņi: 12 no tiem veltīti apustuļiem, četri evaņģēlistiem, viens Jaunavai Marijai un pats lielākais, centrālais tornis – Jēzum Kristum.

Lai gan šī torņa pabeigšana ir vēsturisks panākums, celtniecības darbi pie šī arhitektūras brīnuma vēl nebeidzas. Pilnīga dievnama pabeigšana tiek prognozēta nākamajā desmitgadē. Svētās Ģimenes baznīca visā pasaulē tiek uzskatīta par vienu no neparastākajām būvēm – tās iekšpusē milzīgās kolonnas, ko iedvesmojuši koku stumbri, tiecas pretī velvēm, radot sajūtu, ka stāvat maģiskā mežā. Gaismas spēles ir vēl viens ēkas galvenais varonis: austrumu pusē zaļie un zilie toņi izgaismo Kristus Dzimšanas fasādi, savukārt rietumu pusē sārtie un oranžie toņi saulrietā iekrāso Ciešanu fasādi. Aiz altāra dominē zelta toņi, simbolizējot godību un dievišķumu.

Pats Gaudi savulaik savu iedvesmu apkopoja vienā teikumā, kas joprojām raksturo šo darbu: „Daba ir mans skolotājs.” Gadsimtu pēc viņa aiziešanas mūžībā viņa grandiozais redzējums turpina augt un aizkustināt miljoniem apmeklētāju no visas pasaules.

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