Foto: Ekrānuzņēmumi no sociālo mediju platformas “X”

VIDEO. Spānijā turpinās katastrofāli plūdi – Barselonā applūdusi lidosta un apturēta dzelzceļa satiksme







Spānijas austrumos turpinoties vētrām, kas pagājušonedēļ izraisīja plašus plūdus un vismaz 217 cilvēku nāvi galvenokārt Valensijas reģionā, pirmdien stipras lietusgāzes piemeklēja Barselonu, liekot varas iestādēm apturēt dzelzceļa satiksmi.

Spānijas transporta ministrs Oskars Puente paziņoja, ka ir apturējis visu pasažieru vilcienu satiksmi Katalonijas reģionā pēc civilās aizsardzības amatpersonu pieprasījuma.

Ministrs arī sacīja, ka lietus dēļ gaisa satiksmes kontrolieri bija spiesti mainīt kursu 15 avioreisiem Barselonas lidostā, kas atrodas pilsētas dienvidos.

Vairākas šosejas tika slēgtas applūšanas dēļ.

Tika atceltas mācību stundas skolās Tarragonas pilsētā, kas atrodas Katalonijas dienvidos pusceļā starp Barselonu un Valensiju.

Tikmēr Valensijas reģionā turpinājās bojāgājušo meklēšana namos un tūkstošiem pamestos automobiļos pilsētu ielās, uz šosejām un kanālos.

Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande-Marlaska paziņoja, ka varas iestādes vēl nespēj sniegt ticamu aplēsi par pazudušo cilvēku skaitu.

Valensijas provinces Aldajas pilsētā ap 50 karavīru, policistu un ugunsdzēsēju meklēja iespējamos upurus iepirkšanās centra pazemes autostāvvietā. Pēc aptuveni 50 automašīnu pārmeklēšanas tajās netika atrasti līķi.

Valensijas ostā pirmdien ieradās Spānijas karaflotes transporta kuģis “Galicia” ar jūras kājniekiem, helikopteriem un kravas mašīnām, kurās bija pārtika un ūdens, lai palīdzētu glābšanas darbos, kuros piedalās 7500 karavīru un tūkstošiem vīru lieli policijas papildspēki.

Barcelona, Spain airport super flooded after extreme rain. Another reminder no infrastructure in world can withstand torrential extreme rainfall #SpainWeather #barcelonaairport pic.twitter.com/S4Gzku4FXj — vineet kumar (@vineet_mausam) November 4, 2024

'Do not travel unless strictly necessary': Chaos at Barcelona airport as terminal and runway floodedhttps://t.co/7yns2TpzDq pic.twitter.com/aVteqTCtYS — Euronews Travel (@euronewstravel) November 4, 2024

This is how the access to El Prat airport looks like!! ⚠️⛈️ #DANA #barcelona pic.twitter.com/LhNJ94lAPd — Weather monitor (@Weathermonitors) November 4, 2024