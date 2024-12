Vidusjūrā starptautiskajos ūdeņos starp Spāniju un Alžīriju nogrimis Krievijas kravas kuģis “Ursa Major”, kas savulaik apgādāja krievu militāro kontingentu Sīrijā, otrdien ziņo spāņu mediji.

Kuģa mašīntelpā pirmdien noticis sprādziens. Glābšanas operāciju, kurā piedalījušies vairāki kuģi, vadījis kāds krievu karakuģis.

14 komandas locekļi izglābti un nogādāti Kartahenas ostā Spānijā. Divi apkalpes locekļi pazuduši bez vēsts.

“Ursa Major” kapteinis apgalvo, ka katastrofas brīdī uz kuģa atradušies tukši konteineri. Kuģis 11.decembrī izgāja no Sanktpēterburgas ostas un devās uz Vladivostoku, kur plānoja ierasties 22.janvārī.

Kā norāda neatkarīgais tīmekļa izdevums “Mediazona”, “Ursa Major” pieder Krievijas Aizsardzības ministrijas uzņēmumam “Oboronlogistika” un vairākus gadus pārvadāja kravas, apgādājot Krievijas militāro kontingentu Sīrijā.

Russian ship Ursa Major, typically accompanied by the Russian navy and known to transport military equipment sank following a reported explosion in the engine room in the Mediterranean Sea. 2 sailors died, 14 were rescued. https://t.co/P1FGzKK6Ud pic.twitter.com/OUpQ6l77w1

🚢 The 🇷🇺 cargo ship Ursa Major sank in the Mediterranean Sea. Cause: explosion

There were 16 sailors on board. Two of them are missing.

The vessel was transporting two 45-ton hatches for a nuclear reactor of a nuclear icebreaker and two Liebherr port cranes to Vladivostok. pic.twitter.com/ZB8XPFw0pw

