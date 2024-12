Pulkvedis: Krievija varēs karot šādā pašā tempā vēl ilgi. Jautājums – vai ukraiņiem pietiks spēka Ieteikt







Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks nesen izteicās, ka sarunas ar Krieviju par kara šā brīža fāzes izbeigšanu sāksies tad, kad Krievijai nebūs resursu vairs karam. Tādu vēstnešu, ka Krievijai pēkšņi beigtos pilnīgi visu resursu, nav dzirdēti. Tas liek kārtējo reizi liek domāt, ka jebkuri varianti par miera sarunām šobrīd iet strupceļā?

Reklāma Reklāma

“Visi aprēķini rāda, ka Krievija kā minimums visu 2025. gadu gadu varēs karot tādā pašā tempā, kā viņi karo tagad. Jautājums, vai Ukraina vēl vienu gadu šāda kara varēs izturēt un vai mums pietiks spēka palīdzēt viņiem tik daudz, cik viņiem vajag palīdzēt. Te ir ļoti liela jautājuma zīme.” Šādu aktuālās situācijas vērtējumu TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” izteica Igors Rajevs, NBS rezerves pulkvedis.

Ja runājam par gaismas stariņu, tad tas ir Kits Kelags, vēl pagaidām amatā neesošā ASV prezidenta Donalda Trampā pārstāvis Ukrainā un Krievijā, norāda pulkvedis, atgādinot, ka Kelags nāca nupat klajā ar paziņojumu, ka Krievija un Ukraina ir gatavas sēsties pie sarunu galda. “Es neticu, ka viņš to vienkārši izspļāva to no zilām debesīm!”

Kelagam nebija tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem, bet Ukrainā gan, kur viņš runāja ar Ukrainas vadību. “Es nevaru to apstiprināt, bet varu simtprocentīgi garantēt, ka viņam bija kontakti arī ar Krievijas vadību, vadošiem cilvēkiem, ar kuriem bija ļoti nopietnas sarunas par to, kādā veidā virzīties uz priekšu ar miera sarunām.”

Pretējā gadījumā, ja nebūs nonākts pie kaut kāda kopsaucēja, 21. janvārī prezidents Tramps viņam [K. Kelagam] noraus galvu un viņš pat nekļūst par ASV pārstāvi Ukrainā un Krievijā, smejas Rajevs. “Es neticu, ka šīs miera sarunu ziņas ir izdomātas. Es ticu, ka Kelagam bija patiešām nopietnas pārrunas un ka kaut kāda virzība uz priekšu šajā lietā mums ir!”