VIDEO. Pērtiķis Momo izdzer aliņu un ielaužas svešā mājā… Policisti viņu tvarsta veselu diennakti!

“Ballīšu zvērs” pērtiķis Momo izbēga no mājām un veselu diennakti lika ASV Indianapolisas policijas darbiniekiem papūlēties viņa noķeršanā. Pirms viņš tika notverts, Momo paspēja izdzert aliņu un ielauzties kādā svešinieku mājā, vēsta “New York Post”.

Momo noķeršanas operācijā palīdzīgu roku sniedza pērtiķa īpašnieka brālis, kas sekmējās ar rezultātiem un Momo tika droši notverts.

Saskaņā ar Sautvikas zoodārza datiem Momo ir patas pērtiķis — planētas ātrākais primāts, kas var pārvietoties ar ātrumu līdz 34 jūdzēm (54km) stundā.

Policija tika izsaukta pēc palīdzības nedēļas vidū, kad saņēma ziņojumus par nelieliem ievainojumiem no “agresīva dzīvnieka”, taču nav skaidrs, vai Momo kādu tiešām sakoda.

Vienu no kaimiņienēm Momo pamatīgi samulsināja, kad viņa pēc darba dienas tikko bija iebraukusi uz savas mājas piebraucamā ceļa – Momo esot pēkšņi pielēcis kājās, lai viņu sagaidītu.

“Man vajadzēja vairākas sekundes, lai saprastu, kas tas ir, tāpēc es aizvēru durvis un viņš uzlēca uz manas automašīnas pārsega! Es mēģināju atkal izkāpt ārā no savas mašīnas, policisti (vairāki no viņiem) piebrauca un lika man palikt mašīnā, jo tur bija ļoti agresīvs mērkaķis!” stāsta kaimiņiene Kari Harberta.

Savukārt kāds cits kaimiņš pamanīja Momo dzeram alu, ko viņš bija izvilcis no atkritumu tvertnes.

Pēc sagūstīšanas Momo tika nodots Indianapolisas dzīvnieku aprūpes dienesta aprūpē, kas viņu pagaidām nodeva Indianapolisas zoodārza darbiniekiem. Lai gan Marionas apgabalā šāda dzīvnieka turēšanai nav nepieciešama atļauja, apgabala prokuratūra spriedīs, vai Momo tiks atdots tā īpašniekam.

Šis incidents nebija pirmā reize, kad Momo aizbēga no mājām un terorizēja Indianapolisas iedzīvotājus. Pirmoreiz izsaukumu par Momo izbēgšanu attiecīgie dienesti saņēma jūlijā.

CAPTURED 🐒

Momo the monkey has been captured safely.

That was more than enough monkey business for us.

Thank you all for your assistance. pic.twitter.com/CqVHoLcRGJ

— IMPD (@IMPDnews) October 5, 2023