Velsas princis Viljams ieradies pirmajā oficiālajā vizītē Igaunijā un piesaistījis plašu sabiedrības uzmanību. Vakar, 20.martā, Tallinas ielās princi sagaidīja plašs fanu pulks, taču prinča uzmanību īpaši piesaistīja viens īpašs Igaunijas iedzīvotājs.

Kā redzams sociālajos tīklos izplatītajā video, viņš nevarēja pretoties iespējai apčubināt Vesthailendas balto terjeru, ko rokās turēja kāda smaidoša fane un kurš, šķiet, ļoti izbaudīja troņmantnieka uzmanību.

Viljama tikšanās ar Tallinas iedzīvotājiem notika draudzīgā atmosfērā, kur daudzi vietējie bija pulcējušies, lai redzētu britu monarhijas troņmantnieku.

Taking one selfie William appeared to drop a phone at first glance, although on closer inspection it may have been a wallet. Either way, the fans didn’t mind! pic.twitter.com/MRblzvfZZx

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 20, 2025