8. aprīlī, Kijevā notikušajā preses konferencē ar Beļģijas premjerministru Bārtu de Vēveru, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina sagūstījusi divus Ķīnas pilsoņus, kuri karā cīnījās Krievijas pusē, vēsta Unian.

“Ukraiņi iekļuva kaujā Doņeckas apgabalā ar sešiem ķīniešu karavīriem. Divi atrodas gūstā. Attiecīgi ir dokumenti, ir viņu pases, ir pat kredītkartes. Tie ir Ķīnas pilsoņi,” sacīja Zelenskis.

Prezidents uzsvēra, ka šis ir ļoti nopietns signāls par Ķīnas iesaisti Krievijas sāktajā karā Ukrainā: “Šī ir vēl viena valsts, kas militāri atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā esot Krievijas pusē. Šī ir vēl viena valsts līdzās Irānai, Sīrijai un Ziemeļkorejai. Taču ir atšķirība. Ziemeļkorejieši cīnījās pret mums Kurskas virzienā. Ķīnieši karo Ukrainas teritorijā.”

Zelenskis piebilda, ka ir saņēmis informāciju, ka okupantu vienībās ir ievērojami lielāks ķīniešu skaits nekā tikai divi šādi Ķīnas pilsoņi.

“Šobrīd noskaidrojam visus faktus. Strādā gan izlūkošanas institūcijas, gan Ukrainas Drošības dienests, gan attiecīgās bruņoto spēku vienības. Esmu uzdevis Ukrainas ārlietu ministram nekavējoties sazināties ar Pekinu un noskaidrot, kā Ķīna uz to reaģēs,” norādīja Zelenskis.

Zelenskis uzsvēra, ka Krievijas tieša vai netieša Ķīnas iesaistīšana karā ir skaidrs signāls tam, ka Putins nav gatavs izbeigt karu. Viņš meklē veidus, kā turpināt cīņu.

A Ukrainian unit has clashed with 6 Chinese soldiers fighting for Russia.

The Ukrainians captured 2 of them.

Zelensky says that there’s now a significant number of Chinese citizens fighting for Russia.

🇺🇦 🇰🇵 🇨🇳🇷🇺 pic.twitter.com/9sjXDZHuEq

