VIDEO. Rīdziniekus pārsteidz pilsētas centrā ieklīdis alnis

View this post on Instagram

Alnis, kurš manīts peldam pie Zaķusalas, agrāk šorīt manīts kāda būvmateriālu veikala laukumā. Pie izsauciena "viņš taču briedis!" alnim nedaudz saslīdēja kājas, bet jau pēc mirkļa viņš ļoti cēlā riksī devās garām cilvēkiem, lai sasniegtu savu iecerēto mērķi. Šis ir aļņu riesta laiks. Tēviņi savā starpā cīnās, lai iegūtu mātītes labvēlību, tādēļ mazākie un vājākie tiek izstumti. Šie izstumtie dzīvnieki no Pierīgas mežiem uz kādu laiku var ienākt pilsētā, tomēr Rīgā uz dzīvi tie neapmetīsies, jo Rīgas meži un parki ir pārāk mazas platības. . . . . #LTV #LTVZiņas #Alnis #Pilsēta #Rīga #Riga #City #Pilsēta #Latvija #Meži #Dzīvnieks