Šarmantā un enerģiskā Baiba Sipeniece-Gavare

VIDEO. Rīts sākas ļoti agri! TV un radio personība Baiba Sipeniece-Gavare parāda, kā izskatās viņas darba diena Ieteikt







Atraktīvā TV un radio personība Baiba Sipeniece-Gavare socvietnē “Instagram” publicējusi interesantu video – tajā viņa parādījusi, kā “no iekšpuses” izskatās viņas darba diena. Tā kā Baiba ir viena viena no radiostacijas STAR FM rīta raidījuma “Zoopasta” vadītājām, tad viņas rīts sākas ļoti agri – jau plkst. 6:30 viņa izbrauc no mājām. Un, kā izrādās, Baibas diena ir gara….

“Tad, kad mostos no rīta ir viens īsiņš mirklīts, kad galvā izlaižu cauri dienas ripuli, šorīt es skrienot pa galvu pa kaklu(jo iepriekšējā vakarā neko nesaliku pa somām un nesaliku jau mašīnā, jo nekad tā nedaru ,par cik nezinu kāds būs noskaņojums no rīta,bet tas ļoti ietekmē :), bija noskaņojums dienu dokumentēt, nu un uzaicināt iemest aci arī Jūs kā tas izskatās no “iekšas”.











































































Baiba Sipeniece-Gavare sāk stāvizrādes “Vienreiz jau var”

Vienu epizodi izmetu, jo tā ir tāda higēna, proti, sporta zāle. Vēl aizkadrā palika pāris man svarīgi cilvēki un suņi. Bet kopumā tas apmēram tā arī ir,” – Baiba raksta pie publicētā video rullīša.