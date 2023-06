Foto: Ieva Leiniša/LETA

VIDEO. Rogovkas un Dubuļu ciema iedzīvotāji šokēti par mazo Justīni, kuru atrada mirušu pagrabā Ieteikt







Māja Dubuļu ciemā, kuras pagrabā atrasta mirusī septiņgadīgā Justīne Reinikova, ir tālu no meitenes ģimenes pašreizējās dzīvesvietas. Pārvaldes vadītāja no Rogovkas atklājusi, ka šorīt esot redzējusi policijas “busiņus”, kuros iesēdināja bērnus un Justīnes pamāti, tā vēstīja LTV raidījums “Panorāma“.

Justīne Rēzeknes novada Rogovkā pazuda šogad maija sākumā, bet šodien, 20.jūnijā, viņa tika atrasta mirusi ar acīmredzamiem miesas bojājumiem. Vietējie iedzīvotāji Dubuļu ciemā un tā apkārtnē sniedza dažādas ziņas par to, kurā mājā varētu būt atrasta mirusī Justīne. Vieni sacījuši, ka ģimene kādreiz dzīvoja dzīvoklī, vēl kādi norādījuši katrs uz citu māju. Tās visas apsekojot, par policijas klātbūtni nekas neliecināja.

Dubuļu ciems ir mazapdzīvots un kluss, bet to, ka Valsts policija šajā pusē ir bijusi, to LTV apstiprināja daži iedzīvotāji. Kāda sieviete raidījumam sacīja, ka Reinikovu ģimenei laukos esot bijusi vecāku māja un tur nodegusi māja.

Aizdomās turēto personu aizturēšana Rogovkā notikusi pirmdienas naktī. Policija Justīnes pēdējā mājvietā rosījās vēl no rīta, un to redzējusi vietējās pārvaldes vadītāja.

“No rīta pirms astoņiem bija divi busiņi, tā kā viņu pagalmā iegriezušies. Un policijas mašīnas vēl bija. Un tad viņus arī… Vēl bērna ratiņus iecēla tajā busiņā, un viņus aizveda projām. Tur mazi bērni, nav, ko atstāt. Es domāju, arī to puiku, kam 15 gadi, viņš arī nepilngadīgs. Es pieņemu, ka visus, jo mēs te viņu neredzam kaut kur. Nu, es tā vairāk redzēju, ka viņa [pamāte] iekāpa ar to bērniņu ratiņos. Par to tēvu mums arī saka, ka naktī viņu – ar rokudzelžiem viņš bija, un tā. Bet to jau mēs naktī neredzējām. Mēs objektīvi varam pateikt to, ko mēs redzējām,” tā LTV raidījumam “Panorāma” sacīja Rēzeknes novada Nautrēnu apvienības pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska.

Gan Rogovkā, gan arī Dubuļos iedzīvotāji piedzīvojuši šoku, uzzinot traģiskās ziņas par Justīni. Apkārt klejo visdažādākās baumas par meitenītes ģimeni, par viņas nāves apstākļiem un to, kas notiks tālāk.

Jau vēstīts, ka šogad maija sākumā Rogovkā pazudusī septiņus gadus vecā Justīne atrasta nonāvēta ar acīmredzamiem miesas bojājumiem un aizdomās par noziegumu aizturētas divas personas, informēja Valsts policija (VP). VP norāda, ka meitenes ķermenis ar acīmredzamiem miesas bojājumiem atrasts aprakts pamestas mājas pagrabā, meža vidū vairākus desmitus kilometrus no meitenes dzīvesvietas.

Aizdomās par iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu šonakt aizturētas divas personas, kuras šobrīd atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā. Tuvākajās dienās tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu šīm personām.

Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 117.panta par slepkavību pastiprinošos apstākļos. Par šādu noziegumu var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. VP uzsver, ka izmeklēšana kriminālprocesā turpinās, ir nozīmētas ekspertīzes. Ņemot vērā, ka izmeklēšana ir aktīvā fāzē, šobrīd no plašākiem komentāriem VP atturas.

5.maijā Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkā pazuda septiņus gadus vecā Justīne Reinikova. Meitenei bija veselības problēmas. Meitene piektdienas vakarā ap plkst.19 esot izgājusi no savas dzīvesvietas un tajā neesot atgriezusies.