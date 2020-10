Ekrānuzņēmums/Bez Tabu

VIDEO. Rumbulā par 11 500 eiro tikko pirkts auto paliek ceļmalā. Garantiju atsaka





Drīz vien pēc automašīnas “Audi A6” iegādes par 11,5 tūkstošiem eiro vienā no Rumbulas autoplačiem atklājas defekts, kā rezultātā spēkrats nekustināms paliek uz ceļa. Remontdarbi izmaksā lielu naudu, tomēr lietoto automašīnu tirgotājs izvairās no solītās garantijas, sašutis ir spēkrata īpašnieks no Rēzeknes. Šī nav pirmā reize, kad “Bez Tabu” stāsta par konkrēto Rumbulas autoplača saimnieku Artūru Mālnieku.

Septembra sākumā, noskatījis 2011. gada “Audi A6 ar dīzeļdzinēju sludinājumu vietnē, rēzeknietis Vjačeslavs no Latgales ieradās Rīgā, vienā no Rumbulas lietoto automašīnu plačiem Maskavas ielā 465A, kas ir SIA “BERLINAUTO” paspārnē.

Vjačeslavs, “Audi A6” īpašnieks:

“It kā apskatījām, automašīna skaista vizuāli. Pretenziju nebija. Prasīju par garantiju, ja, piemēram, pēc divām nedēļām kas notiks. Viņš teica: ”Brāl, viss normāli! Automašīna pārbaudīta! Došu tev triju mēnešu garantiju.” Prasīju, uz ko tieši. Atbildēja, ka uz visu.”

Vjačeslavs nožēlo, ka nenogādāja spēkratu pilnai diagnostikai. Uzticoties tirgotājam un mutiskam solījumam par garantiju uz trim mēnešiem, rēzeknietis iegādājās spēkratu par 11,5 tūkstošiem eiro (līzingā).

Vjačeslavs, “Audi A6” īpašnieks:

“Problēmas sākās uzreiz. Atvedu auto uz Rēzekni, kur aizdzinu to uz servisu eļļas maiņai. Sākot to darīt, konstatēja, ka visa kreisā puse ir eļļā.

Zvanīju viņam [pārdevējam], viņš teica, ka tā nevar būt, auto esot pārbaudīts. Taisnojās, ka varbūt tas tāpēc, ka ilgi stāvējusi.

Aizbraucu uz mazgātavu, izmazgāju dzinēju, pabraukāju aptuveni četras dienas. Paliku uz ceļa. Nācās izsaukt auto evakuatoru.”

3. oktobrī paliekot uz ceļa ar nebraucošu auto, Vjačeslavs, samaksājis par auto evakuācijas pakalpojumu 50 eiro, spēkratu vēlreiz nogādāja servisā Rēzeknē, kur, veicot padziļinātāku pārbaudi, atklājās sprauslu defekts, kura salabošanas izmaksu tāme sastādīja nepilnus 600 eiro.

Vjačeslavs vēlējās atgādināt automašīnas pārdevējam, kurš lika savu parakstu uz dokumenta, noslēdzot darījumu, un reizē SIA “BERLINAUTO” priekšniekam Artūram Mālniekam, par solīto garantiju, cerot, ka komersants segs remonta izmaksas. Tomēr centieni sazināties izrādījās nesekmīgi.

“Bez Tabu” sazvanīja “BERLINAUTO” priekšnieku Artūru Mālnieku, kurš gan teica, ka par Vjačeslava “Audi” defektiem un remontdarbiem neko nezinot.

Artūrs Mālnieks, SIA “BERLINAUTO” priekšnieks:

“Neviens nav vērsies pie mums ar sūdzībām. Nav zvanījis, neko nav teicis. Ir zvanījis? Parādiet, lūdzu, zvanu. Neko nav teicis.”

Patērētāju tiesibu aizsardzības centra (PTAC) pārstāve Santa Zarāne Vjačeslavam un citiem iesaka neuzticēties mutiskiem solījumiem par komersanta garantiju.

