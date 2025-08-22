#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Plastmasas atkarība: kāpēc mums iestrādāts maisiņu ieradums? 0

14:33, 22. augusts 2025
Lai gan maisiņi veikalos bieži tiek izmantoti higiēnas vārdā, Jānis Lapsa, “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Eko-loģika. Par vai pret?” uzsver — augļi un dārzeņi tāpat mājās jānomazgā, jo tos pircēji pirms tam aptausta. Tādēļ plastmasas iepakojums bieži vien ir tikai ieraduma lieta, nevis reāla vajadzība.

Veselam
Lapsa stāsta, ka visbiežāk maisiņos tiek likti augļi un dārzeņi. Arī, ja pircējs to nevēlas, nereti pārdevējs to izdara apzināti. Kā piemēru viņš min Itāliju, kur, piemēram, desa tiek ietīta papīra iepakojumā, nevis plastmasā.

Viņaprāt, tas, ka ir vajadzīgs iepakojums, ir iestrādāts mūsu galvās. Jo dārzeņus un augļus veikalā cilvēki tāpat aptausta, kas nozīmē, ka prece mājās būs jāmazgā neatkarīgi no tā, vai pirms nonākšanas pircēja grozā tā būs ielikta papildu iepakojumā vai nē.

Latvijas likumdošana paredz, ka pārtikas precēm veikals bez maksas pircējam var dot maisiņu higiēnas nolūkos.

