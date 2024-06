Ķīna svētdien Mēness tālākajā pusē savu nosēdināja bezapkalpes kosmosa kuģi, pārvarot galveno šķērsli savā nozīmīgajā misijā, lai iegūtu pasaulē pirmos akmeņu un augsnes paraugus no Mēness tumšās puses. Nosēšanās paaugstina Ķīnas kosmosa spēka statusu globālā cīņā par Mēnesi, kur arī citas valstis, tostarp ASV, cer izmantot Mēness minerālus, lai nākamajā desmitgadē uzturētu ilgtermiņa astronautu misijas un Mēness bāzes, raksta aģentūra Reuters.

Kuģis Chang’e-6, kas aprīkots ar virkni instrumentu un savu nesējraķeti, pulksten 6:23 pēc Pekinas laika (2223 GMT) nosēdās ar milzīgu triecienu krāterī, ko sauc par Dienvidpola-Aitkena baseinu. Misija “ietver daudzus inženiertehniskus jauninājumus, augstus riskus un lielas grūtības”.

Veiksmīgā misija ir Ķīnas otrā misija Mēness tumšajā pusē, reģionā, kuru neviena cita valsts nav sasniegusi. Mēness puse, kas pastāvīgi nav vērsta pret Zemi, ir izraibināta ar dziļiem un tumšiem krāteriem, padarot sakarus un robotizētas nosēšanās darbības grūtākas.

Nosēšanās Mēness tālākajā pusē ir ļoti sarežģīta, jo nav redzamības sakaru, ir jāpaļaujas uz automatizāciju. “Automatizācija ir ļoti sarežģīta, it īpaši augstos platuma grādos, jo ir garas ēnas, kas var būt ļoti mulsinoši.”

Zonde Chang’e-6 tika palaista 3.maijā ar Ķīnas raķeti Long March 5 no Venčanas satelītu palaišanas centra Hainaņas dienvidu salā, aptuveni nedēļu vēlāk sasniedzot Mēness apkaimi, pirms apstiprināja savu orbītu, gatavojoties nolaišanai.

Chang’e-6 šogad ir pasaulē trešā nolaišanās uz Mēness: Japānas SLIM nolaišanās iekārta Mēnesi pieskārās janvārī, bet nākamajā mēnesī tam sekoja ASV startup Intuitive Machines nolaišanās iekārta.

Izmantojot liekšķeri un urbi, Chang’e-6 nolaižamā aparāta mērķis būs divu dienu laikā savākt 2 kg (4,4 mārciņas) Mēness materiāla un nogādāt to atpakaļ uz Zemi. Paraugi tiks pārvietoti uz raķešu pastiprinātāju, kas atrodas uz nolaišanās ierīces, tad tā tiks palaista atpakaļ kosmosā, tiks savienota ar citu kosmosa kuģi Mēness orbītā un atgriezīsies Ķīnas Iekšējās Mongolijas reģionā ap 25.jūniju.

Ja viss noritēs, kā plānots, misija nodrošinās Ķīnai materiālus par Mēness 4,5 miljardus gadu ilgo vēsturi un sniegs jaunas norādes par Saules sistēmas veidošanos. Tas arī ļaus veikt nebijušu salīdzinājumu starp tumšo, neizpētīto reģionu ar Mēness labāk izprotamo pusi, kas vērsta uz Zemi.

Ķīnas Mēness stratēģija ietver tās pirmo astronautu nolaišanos tur ap 2030. gadu. 2020. gadā Ķīna veica savu pirmo Mēness paraugu ņemšanas misiju ar Chang’e-5, iegūstot paraugus no Mēness tuvākās puses.

