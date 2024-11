VIDEO. Sarkandaugavā norīb sprādziens: viens bojāgājušais, kaimiņi evakuēti Ieteikt







Šorīt Sarkandaugavā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā gājis bojā viens un cietuši vēl divi cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Viktorija Gribuste.

Šorīt ap plkst.9 VUGD saņēma izsaukumu uz Sarkandaugavu, kur ar atklātu liesmu dega divstāvu dzīvojamās mājas otrais stāvs un bēniņi.

Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg divi dzīvokļi 20 kvadrātmetru (m2) platībā un desmit m2 platībā, gaitenis 20 m2 platībā, ārsiena piecu m2 platībā, kā arī jumts un bēniņi desmit m2 platībā. Kopējā degšanas platība bija 65 m2. Ugunsgrēks ir lokalizēts, bet vēl turpinās darbs notikuma vietā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki. Ugunsdzēsēji evakuēja vēl trīs cilvēkus. No otrā stāva ugunsdzēsēji ar izbīdāmām kāpnēm izglāba vienu cilvēku, savukārt no degošā dzīvokļa pirms VUGD ierašanās evakuējās viens cilvēks. Abas personas nodotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Pārbaudot ēku, tomēr tika atrasts arī bojā gājis cilvēks.

Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska aģentūru LETA informēja, ka sākotnējā informācija liecina, ka namā, iespējams, ir sprādzis gāzes balons, pēc kā izcēlies ugunsgrēks. Par notikušo ir sākts kriminālprocess.

Notikuma vietā ieradīsies būvvaldes pārstāvis, lai pārliecinātos par ēkas konstrukciju drošumu.

Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļā aģentūru LETA informēja, ka Rīgas pašvaldība piedāvā visu iespējamo palīdzību iedzīvotājiem, kuri piektdienas rītā tika evakuēti no degošas divstāvu dzīvojamās mājas Sarkandaugavā, Gaujienas ielā 9.

Kā skaidro pašvaldībā, patlaban notiek pašvaldības dienestu saziņa ar evakuētajiem iedzīvotājiem, kuriem piedāvās gan pagaidu izmitināšanas iespējas, gan krīzes pabalstu, gan citu sociālo palīdzību.

Pēc ugunsgrēka lokalizēšanas māju tuvākajā laikā apsekos būvinspektors, lai lemtu par ēkas tālāko ekspluatāciju. Ēkā ir privāti dzīvokļi un to apsaimnieko ēkas īpašnieki.

Ja ēka pēc ugunsgrēka vai citas nelaimes nav izmantojama, dzīvokļu īpašniekiem Rīgas pašvaldība piedāvā saņemt gan sociālo palīdzību, gan iespēju apmesties pagaidu izmitināšanas vietā. Evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības pašvaldībā saņemt krīzes pabalstu – līdz 700 eiro vienam cilvēkam vai līdz 1400 eiro ģimenei.

Pabalstu krīzes situācijā var pieprasīt divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas.

Iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumu krīzes pabalsta saņemšanai Rīgas Sociālajā dienestā, sazinoties pa tālruni 67 105 048.

Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Sociālajā dienestā, ja nepieciešama kāda cita palīdzība, piemēram, apģērbs, pārtikas pakas, dokumentu atjaunošana, vai vēl kāds cits sociālais atbalsts. Plašāka informācija par sociālās palīdzības iespējām pieejama pa tālruni 80 005 055.