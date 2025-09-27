VIDEO. Sods par urbanizāciju? Bangkokā gaišā dienas laikā ielas vidū atveras “vārti uz elli” 0
Bangkokā, Taizemes galvaspilsētā, 24. septembrī notika dramatisks incidents, kad satiksmes noslogota iela pēkšņi iebruka, acumirklī veidojot milzīgu bedri tieši blakus lielai slimnīcai.
Šis notikums, ko pasaules mediji plaši apsprieduši kā piemēru pilsētas infrastruktūras ievainojamībai, izraisīja satiksmes apstāšanos, evakuāciju un bažas par turpmākiem zemes iebrukumiem lietus sezonas laikā.
Bedres izmēri bija iespaidīgi: aptuveni 30×30 metri platībā (apmēram 900 kvadrātmetri) un līdz 50 metru dziļumā (dažos avotos minēti pat 60 metri). Tajā iekrita vismaz viena kravas automašīna, trīs vieglās automašīnas; bojāti elektrības stabi un ūdens caurules, atklājot pazemes infrastruktūru.
Incidents notika ap plkst. 7 no rīta pēc vietējā laika. Lietus sezona, kas Bangkokā ilgst no maija līdz oktobrim, situāciju padarīja smagāku, jo nokrišņu daudzums veicināja augsnes nestabilitāti.
Pēc amatpersonu un ekspertu domām, galvenais iemesls ir būvniecības darbi pie nepabeigtas metro līnijas Purple Line pagarinājuma – tieši zem bedres vietas tapa jauna stacija.
Ūdens caurules plīsums šajā zonā izraisīja augsnes eroziju, un zeme “iekrita” pazemē. Bangkokas mērs Čadčarts Sitipunts (Chadchart Sittipunt) uzsvēra, ka augsne Bangkokā ir nestabila ātras urbanizācijas dēļ, un tas apvienojumā ar vecām caurulēm un stipriem lietiem rada riskus.
