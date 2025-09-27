VIDEO. Sods par urbanizāciju? Bangkokā gaišā dienas laikā ielas vidū atveras “vārti uz elli” 0

LA.LV
11:05, 27. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Bangkokā, Taizemes galvaspilsētā, 24. septembrī notika dramatisks incidents, kad satiksmes noslogota iela pēkšņi iebruka, acumirklī veidojot milzīgu bedri tieši blakus lielai slimnīcai.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Kādā vecumā kaķis tiek uzskatīts par vecu: atbild veterinārārsts
“Kārums” sācis tirgot jaunu, neēdamu sieriņu; sabiedrība “starā”
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 7
Lasīt citas ziņas

Šis notikums, ko pasaules mediji plaši apsprieduši kā piemēru pilsētas infrastruktūras ievainojamībai, izraisīja satiksmes apstāšanos, evakuāciju un bažas par turpmākiem zemes iebrukumiem lietus sezonas laikā.

Bedres izmēri bija iespaidīgi: aptuveni 30×30 metri platībā (apmēram 900 kvadrātmetri) un līdz 50 metru dziļumā (dažos avotos minēti pat 60 metri). Tajā iekrita vismaz viena kravas automašīna, trīs vieglās automašīnas; bojāti elektrības stabi un ūdens caurules, atklājot pazemes infrastruktūru.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs devām signālus dažām valstīm!” Zelenskis paziņo ko iepriekš neizpaustu saistībā ar krievu dronu skaitu Polijā
Veselam
Kas notiks ar tavu ķermeni, ja katru dienu ēdīsi bumbierus?
Veselam
pārvarēt vientulību un atgūt dzīvesprieku: 10 pārbaudīti veidi

Incidents notika ap plkst. 7 no rīta pēc vietējā laika. Lietus sezona, kas Bangkokā ilgst no maija līdz oktobrim, situāciju padarīja smagāku, jo nokrišņu daudzums veicināja augsnes nestabilitāti.

Pēc amatpersonu un ekspertu domām, galvenais iemesls ir būvniecības darbi pie nepabeigtas metro līnijas Purple Line pagarinājuma – tieši zem bedres vietas tapa jauna stacija.

Ūdens caurules plīsums šajā zonā izraisīja augsnes eroziju, un zeme “iekrita” pazemē. Bangkokas mērs Čadčarts Sitipunts (Chadchart Sittipunt) uzsvēra, ka augsne Bangkokā ir nestabila ātras urbanizācijas dēļ, un tas apvienojumā ar vecām caurulēm un stipriem lietiem rada riskus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bangkokas policija noskaidrojusi nāves cēloni baisajai ārvalstu tūristu traģēdijai
Baisa traģēdija Bangkokas luksusa viesnīcā. Vai sešus ārvalstu tūristus noindēja?
Kāpēc latvieti gandrīz neielaida lidmašīnā no Bangkokas uz Helsinkiem? Iemesls jūs pārsteigs!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.