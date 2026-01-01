Foto: LETA

LETA
9:12, 1. janvāris 2026
Lielākie tirdzniecības centri šodien strādās saīsinātu darba laiku vai būs slēgti, noskaidroja aģentūra LETA.

Tirdzniecības centru “Akropole Alfa” un “Akropole Rīga” veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas šodien būs daļēji slēgtas, un darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas.

Veikals “Rimi”, kas atrodas “Akropole Alfa”, šodien strādās no plkst. 11 līdz 21. Savukārt veikals “Maxima XXX”, kas atrodas “Akropole Rīga”, būs slēgts.

Tirdzniecības centrs “Origo” šodien būs daļēji slēgts, un tajā darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniedzēji. Tostarp “Origo” esošā “Rimi Hyper” darba laiks šodien būs no plkst. 11 līdz 22.

Informācijas centrs “Origo” šodien būs slēgts.

Tirdzniecības centri “Spice” un “Spice Home” šodien būs slēgti. Veikala “Rimi”, kas atrodas “Spice”, darba laiks šodien būs no plkst. 11 līdz 21.

Tirdzniecības centrs “Domina Shopping” un tajā esošā “Maxima XXX” šodien būs slēgti.

Tirdzniecības centrs “Galerija Centrs” šodien būs slēgts. Veikals “Rimi”, kas atrodas “Galerija Centrs”, šodien strādās no plkst. 11 līdz 20.

Veikals “Stockmann” šodien būs slēgts.

Tirdzniecības centrs “Rīga Plaza” un tajā esošā “Maxima XXX” šodien būs slēgti.

